Havi 20 ezerért is lehet üzlethelyiséget bérelni Budapesten: rengeteg az üres hely

Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten, bevételtől fosztva meg a tulajdonos önkormányzatokat, társasházakat és magántulajdonosokat - írja Világgazdaság.

A cikk szerint havi húszezertől több millió forintig terjedő bérleti díjakért kínálják az üres üzlethelyiségeket a fővárosban. A díj mérettől, állapottól függ, és utcánként is eltérő lehet. Tapasztalatok szerint az induló kisvállalkozások körében százezer forint a lélektani határ.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Fővárosi Önkormányzat tavaly elindított, folyamatosan bővülő, nonprofit adatbázisában is másfél száz, azonnal kibérelhető helyiség szerepel. A Kibérelem.hu az induló és a terjeszkedni készülő vállalkozókat hivatott segíteni. A kiválasztott ingatlanról és környékéről már most is számos hasznos információt tartalmazó honlap hamarosan konkurenciaelemzéssel egészülhet ki, ezzel is megkönnyítve a beruházással kapcsolatos döntéseket.