Hatalmas adócsökkentés jön: ennyit ér a kormány akcióterve

A most bejelentett csomag egy újabb lépést jelent az adórendszer átalakításának és egyszerűsítésének folyamatában, azonban fontos kiemelni, hogy a versenyképesség fokozása érdekében további lépésekre is szükség lesz a későbbiekben. Ezek közül is kiemelten fontos az adminisztráció további digitalizációjának támogatása, illetve a bérekre rakódó adóterhek csökkentése



A bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv számos adót érintő lépést tartalmaz. Ezek egy része már korábban is ismert volt, illetve a szakma által korábban felvetett gondolatok is visszaköszönnek - hangsúlyozta Hegedűs Sándor, a BDO Magyarország Adótanácsadási üzletágának adóigazgatója. Ezzel együtt ágazati részérdekek, de új tervek is ismerté váltak. Az akcióterv egyes elemeit részletezve a BDO Magyarország szakembere kiemelte: