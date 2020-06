Hasznot is hoz a cégeknek a NAV adatszolgáltatás

Néhány hét múlva bővítik a NAV adatszolgálatásra kötelezettek körét, és bár sokan csak extra adminisztrációt és a nagytestvér árgus szemeit látják a jogszabályváltozás mögött, valójában a vállalkozások nyerhetnek vele a legtöbbet. A kényszerű digitalizáció miatt gyorsabb és olcsóbb lesz az irodai adminisztráció, ráadásul sokan most fűzik integrált rendszerbe a cégek folyamatait - írja közleményében a Billingo.



Az online számla ingyenes is lehet

2020. július 1-től minden belföldi adóalany részére kiállított számlát be kell küldeni a NAV Online Számla rendszerébe. A beküldésre 4 nap áll rendelkezésre, az 500 ezer forint áfatartalom feletti számlák esetében viszont az adatszolgáltatásra 1 nap adott. A digitalizáció tehát nem kerülhető ki, extra adminisztráció lesz, kivétel viszont nem.“A változás persze ijesztő tud lenni, de azt gondolom, azok a vállalkozások, akik most el merik engedni a megszokott kézi számlatömböt, és akár a komfortzónájukból kilépve is, de a digitalizáció útjára lépnek, ők nemcsak hatékonyabb, olcsóbb és időtakarékosabb számlázásra váltanak, számos járulékos előnyre is számíthatnak" - idézi a közleményaki hozzátette: az elektronikus bankolás, a könyvelés, a különböző ügyviteli programok lecserélését, integrált rendszerbe fűzését is egyszerre célszerű megoldani.

A kézi számlatömb használata a jogszabályváltozással nem szűnik meg, de nem éri meg tovább használni. A kézi számlákra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az online számlázóval kiállított bizonylatokra. 4 napon belül kell az adatokat rögzíteni a NAV Online Számla rendszerében, így internetkapcsolatra tehát ez esetben is szükség van, a számla adatait azonban duplán, a számlatömbben és a NAV rendszerében is rögzíteni kell.



Az online számlázóval egyértelműen gyorsabb a számlázás, ha pedig rontunk egy bizonylatot, néhány gombnyomással javítható az elírás. Ez utóbbinak a NAV adatszolgáltatás kapcsán is kiemelt jelentősége van, a hibásan, késve vagy rosszul rögzített adatok miatt magánszemélyek esetén 200 ezer, cégek esetén pedig 500 ezer forint lehet a mulasztási bírság számlánként.

Az online számlázással tehát minimum azt elérhetjük, hogy nem lesz több a kötelező adminisztráció.

“A billingós számlázáshoz elég a cégnevet tudni, a rendszer automatikusan kitölti a vállalkozás többi számlázási adatát, beleértve az adószámot is, ami július 1-től kötelező elem lesz a számlákon. Automatizálhatók a fizetési felszólítások, így kevesebbet kell foglalkozni a kintlévőségkezeléssel, folyamatos a bevételáramlás. Naprakészen, bármikor ellenőrizhetők a bevételek, egy helyen vezethetjük a kiadásokat és a bevételeket is" - nyilatkozta Sárospataki Albert.

A könyvelők munkáját is segíti az új rendszer

A NAV adatszolgáltatás adta lehetőségek egyébként a könyvelők munkáját is átalakítják. Közülük is egyre többen térnek majd át a NAV által biztosított digitális lehetőségekre. Ehhez pedig elengedhetetlenek lesznek a korszerű számlázók által biztosított adatok.



A visszajelzésekből azt látják, hogy a vállalkozások jelentős része nyit és vágyik is új digitális lehetőségekre. Egy részük azonban még ragaszkodik a nyomtatott számlához, a kézzel fogható megoldásokhoz. A cég megoldása a blokknyomtató, így a tevékenységi helyhez nem kötött vállalkozók is bárhol, bármikor, mobilról vagy tabletről használhatja az online számlázót. A tenyérnyi méretű készülékkel helyben nyomtathatják ki a számlát.

Címlapkép: Getty Images