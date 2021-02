Hamarosan nem csak a kiváltságosok fogyaszthatják itthon ezeket az élelmiszereket

Van egy misszióm: hiszek abban, hogy sokkal több helyi terméket kellene fogyasztanunk, viszont azt is szeretném elérni, hogy ez ne csak divat legyen, hanem valóban egy tudatos választás - fogalmazott a HelloVidéknek adott interjújában Horváth Boldizsár, a Farm2Fork alapítója.

Horváth Boldizsár azon dolgozik, hogy a magyar termelőket összekösse a csúcsgasztronómiában ismert séfekkel és a prémium minőségű, helyi alapanyagokra nyitott lakossági megrendelőkkel. Az általa alapított Farm2Fork olyan éttermeknek szállít, mint például a Michelin-csillagos Stand, a Babel, a Dobrumba vagy a tatai Platán, a pandémia vendéglátásra mért csapása miatt azonban neki is át kellett egy kicsit terveznie a vállalkozás működését.

Ha elmegyünk nyugatabbra, akár már Ausztriába, azt látjuk, hogy a bio és a konvencionális alapanyagok között nincs akkora árkülönbség, sokkal többféle termék érhető el, és sokkal nagyobb hangsúlyt is kapnak a kínálatban. Abban bízom, hogy mi is ebbe az irányba megyünk majd, és hogy ezek a termékek egy nagyobb társadalmi réteg számára is elérhetőek lesznek, nem csak a "kiváltságosok" fogyaszthatják

- mondta Horváth Boldizsár.

