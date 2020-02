Fontos változás élesedett: rengeteget bukhatsz egy apró figyelmetlenségen

A legtöbb, uniós értékesítésben érintett vállalkozás életében kiemelt adókockázat az áfa, hiszen a magyar áfakulcs kiemelkedően magas, az áfa rendszere pedig rendkívül bonyolult. Nem mindegy, hogy az értékesített terméknek ki a vevője, az milyen adószámra kéri a számlát, hová kéri a kiszállítást, a kiszámlázott termék egyszerű értékesítéssel vagy láncértékesítéssel kerül eladásra, esetleg háromszögügylet egyik lába, és még az sem mindegy, hogy ki rendelte meg a fuvarozást. Mindezeket tetézi, hogy az ügylet pontos dokumentálásának is kiemelt - akár az adómentességet is kockáztató - jelentősége lehet. Azaz hiába ismerjük jól a szabályozást, és kezeljük áfaszempontból jól az értékesítést, ha elvérzünk az adóhatóság előtt a kiszállítás igazolásakor - foglalja össze egy friss jelentés.

Januárral életbe léptek a tagállamok közti ügyletek áfakezelésének további egységesítését és finomhangolását megcélzó úgynevezett gyors intézkedések ("Quick fixes"). Az intézkedések egy része a nyári törvénymódosítás során bekerült az áfatörvénybe, de ezek mellett figyelni az EU 282/2011 végrehajtási rendeletére is, amely - bár rendelkezései nem kerülnek be a nemzeti szabályozásba - minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó.

"A jogszabályváltozás jó alkalom arra, hogy áttekintsük, és ha szükséges, átalakítsuk a közösségi ügyletek áfakezelési folyamatait"

- foglalta össze H. Nagy Dániel, a MAZARS adóigazgatója.

A szakember rámutatott: a gyors intézkedések egy része a közösségen belüli termékértékesítések adómentes kezelésének feltételeit érinti. Abban a tekintetben nem történt változás, hogy az adózónak igazolnia kell, hogy a termék kiszállítása megtörtént egy másik tagállamba, de az igazolás pontos módjáról az áfaszabályozás korábban nem rendelkezett. (A magyar adóhatóság az aláírt, lepecsételt szállítási dokumentum (CMR) bemutatását követelte meg az adózóktól.) A Quick fixes azonban a "hogyan?" kérdésre is megadja a választ: meghatározza, hogy milyen dokumentumokkal bizonyíthatjuk az adóhatóság előtt, hogy a kiszállítás valóban megtörtént, azaz melyek azok a dokumentumok, amelyek megléte esetén a kiszállítást vélelmezni kell.

Az elsődleges alátámasztó dokumentumok közül az adózónak legalább egyet szükséges választania. Ebbe a kategóriába került többek között, de nem kizárólagosan az érkeztetett CMR is. A másodlagos dokumentumok közül viszont legfeljebb egy választható. Ezek között kapott helyet például a biztosítási kötvény, vagy a raktár által kiadott átvételi elismervény. Ha a fuvarozásról a vevő gondoskodik, a fentieken túl az eladónak egy vevői nyilatkozatot is be kell szereznie.

"Abból a szempontból tehát egyértelműen szigorodtak az elvárások, hogy ezentúl az érkeztetett fuvarlevél önmagában nem elegendő a kiszállítás tényének vélelmezéséhez"

- tette hozzá H. Nagy Dániel.

A fentieken túl a gyors intézkedések ugyancsak adómentességi feltételként határozzák meg, hogy a termék vevőjének érvényes közösségi adószáma legyen az ügylet teljesítésének időpontjában. Ez folyamatos ellenőrzési terhet ró az értékesítőre.

Emellett, az összesítő nyilatkozattal szembeni elvárások is szigorodtak: ha az adózó a közösségi értékesítési ügyletet nem vagy hibásan, esetleg hiányosan tünteti fel összesítő nyilatkozatában, akkor is bukhatja az ügylet adómentességét - fűzte hozzá a szakember.

