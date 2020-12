Felére esett vissza a taxisok forgalma: van, aki fél éve munkanélküli

Van olyan taxis, aki más munkával egészíti ki a bevételét, az intézmények bezárása miatt nagy gondban vannak a személyszállítósok. Az érdekképviselet elnöke állami segítséget szeretne.

Jóval nagyobb károkat okozott és még jelenleg is okoz a második hullám, mint az előző tavaszi - mondja Metál Zoltán az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke a növekedés.hu-nak. A portálnak olyan személyszállító is megszólalt, aki elmondása szerint takarítói mellékállással egészíti ki a megcsappanó bevételeit. Metál elmondta: az este nyolcas kijárási tilalom mellett az intézmények bezárása is nehezen érintette őket.

Az éttermek, kávézók, mozik, színházak, múzeumok mellett a szállodák visszaesése okoz még jelentős gondot a fuvarozóknak. A nagyobb fuvarszervező társaságok 50-60 százalékkal kevesebb fuvart teljesítenek, de vannak olyan szolgáltatók is - így például azok akik csak a nagyobb hotelek kiszolgálására fókuszáltak - akik gyakorlatilag tavasz óta munkanélküliek - írja a portál. Az érdekképviseleti vezető "gyors és célzott mentőcsomagot várunk a kormánytól", mivel szerint tavaszhoz képest, amikor komoly segítséget kapott az ágazat, most lényegesen rosszabb a helyzet.

