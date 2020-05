Fejlesztőket keres a Docler, akár 2,5 milliós fizetéssel (x)

Csúcsfizetéssel toborozza a Docler a legjobb fejlesztőket!







A koronavírus miatt kialakult helyzetben az álláspiac is teljesen felborult és a korábbi trendek is megváltoztak. A Gattyán György által alapított és tulajdonolt Docler kitart korábbi célkitűzése mellett, azaz továbbra is azt szeretné, hogy az ország legjobb fejlesztői náluk dolgozzanak. A cégcsoport nem titkolt álma, hogy rövid távon Magyarország Európa IT központja legyen. Az ország és egyben a határon túli térség legjobb Senior fejlesztőit keresik a szektorban is kiemelkedően magas fizetésekkel.





A Docler Holding az ország egyik vezető IT cége, amely 2019-ben ráadásul az ország legértékesebb magyar tulajdonú cége volt a Forbes listáján. Olyan termékekkel foglalkoznak, amelyek cutting-edge technológiákat használnak és folyamatosan azon dolgoznak, hogy ne kövessék a trendeket, hanem diktálják azokat.

A mostani helyzet nagyban érintette a munkaerőpiacot, ez alól az IT szektor sem kivétel. Tény, hogy ezt a szektort kevésbé befolyásolták az intézkedések, de nem lehet kijelenteni, hogy ne érintette volna.

"A Doclernél mi ezt az időszakot sem a stagnálásra és a lassításra használjuk, hanem éppen ellenkezőleg! A fejlesztőcsapatunkat szeretnénk tovább bővíteni és még inkább megerősíteni olyan szakemberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi és a tökéletességre törekednek. Sok új projektet indítunk, amelyek kiszolgálásához a hazai piac legjobb fejlesztőire van szükségünk, akiknek a fizetés mellett olyan feltételeket tudunk biztosítani, amit nagyon kevesen. Többek között olyan szakmai kihívással is szolgálhatunk nekik, mint hogy az egyetlen olyan magyar weboldal fejlesztésében vehetnek részt, ami az ALEXA weboldalakat rangsoroló statisztikájában a TOP 50-ben foglal helyet." - mondta Papp Károly a cégcsoport alapító társtulajdonosa.











Azonban, ha ez még nem lenne elég, akkor ráadásként a haza IT piac egyik legjobb kompenzációs csomagját is kínálják. A bérsávjaikat a szektor top 10 százaléka fölé pozícionálták, amiket április végétől nyilvánosan meg is osztanak az álláshirdetéseinkben. Ezt nem sok IT vállalat mondhat el magáról.







"Nem titkoljuk, hogy a legjobbakat keressük és szeretnénk a lehető legjobban megfizetni a munkájukat." tette hozzá Papp Károly.



Elsősorban nagy tapasztalattal rendelkező termék fejlesztőket keresnek:

- Senior Product Owner

- Senior Business Analyst

- Engineering Manager

- Lead Engineer

- Mobile application engineer (iOS, Android)

- Streaming Engineer

- Mobile front-end engineer

- Front-end engineer

- Backend engineer

- Data and database engineer



Míg egy senior Product Owner vagy egy Engineering Manager esetében már bruttó 1,6-2,4 millió forintos fizetést kínálnak. Olyan termékek fejlesztésére keresnek embereket, mint a live streaming technológiára épülő LiveJasmin.com, Jasmin.com vagy éppen az Oranum.com.

A Docler a kimagasló bér mellett havi, több mint 100.000 forint értékű béren kívüli juttatást is ígér. Kiemelkedő cafetériát, Medicover biztosítást, közös ingyenes reggelit, minden nap friss gyümölcsöt, havonta több közös programot, rendezvényt. Természetesen arra is van lehetőség, hogy az 5 országban jelenlévő cégcsoport valamelyik nemzetközi, akár luxemburgi irodájában is folytathassa valaki a karrierjét.

