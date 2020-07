Ezt már most látni: brutális gazdasági sokk jöhet még az emberek óvatossága miatt

Az egészségügyi veszélyhelyzet világszerte óvatossá tette a vásárlókat. Az elsőként nyitó kínai piac tapasztalatai azt mutatják, hogy a fogyasztók szorongása a korlátozások feloldása után is megmarad - derül ki egy friss, nemzetközi kutatásból.

Kína lakossága térhetett vissza leghamarabb mindennapi tevékenységeihez az egészségügyi veszélyhelyzetet követően, azonban a krízis hatása nem múlt el nyomtalanul az országban. A kínai vásárlók majdnem fele (48%) úgy látja, hogy eddigi életmódja jelentősen meg fog változni. Hasonló arányban (49%) vannak azok is, akik szerint a történtek az értékrendjükön és az életszemléletükön is nyomot hagytak. Mindez arra utal, hogy a válsághelyzet alapjaiban változtatta meg a fogyasztói attitűdöket - derült ki az EY nemzetközi kutatásából.

Az ország népessége a korlátozások megszűnése után, ha kisebb mértékben is, de rendkívül óvatos maradt. Közel kétharmaduk (64%) a mozit, 61 százalékuk a bárokat és a szórakozóhelyeket továbbra is kerüli. A kínaiak ugyanakkor jóval nyugodtabban vásárolnak már az élelmiszerboltokban, mindössze 16 százalékuk aggódik emiatt. Ennek oka, hogy Kínában a kereskedők már biztonságosabbá tették üzleteiket a vevőik számára.

Világszerte a válaszadók több mint fele (52%) véli úgy, hogy megváltoznak a szokásai a jövőben az egészségügyi vészhelyzet hatására. Közülük 70 százalék tudatosabban figyel a higiéniára, 60 százalék ritkábban, de egyszerre többet vásárol, 44 százalékuk az eddiginél többször intézi vásárlásait online. A megkérdezettek 62 százaléka kerüli a készpénzes fizetést. Több mint felük használ inkább érintésmentes eszközöket (59%) és okostelefon-alkalmazásokat (54%), 42 százalékuk pedig hitelkártyájával fizet rendszeresebben.

A hazai vállalatoknak is érdemes követniük a nemzetközi trendeket. A kínai piac példája jól mutatja, hogy a szorongó ügyfelek bizalmát a vásárlás kockázatainak csökkentésével lehet visszaszerezni. Ehhez meg kell ismerni a fogyasztók útját a kapcsolatfelvételtől egészen a lojalitás kialakulásáig, és érdemes kidolgozni, hogyan válthatók ki az egyes lépések a digitális térben, ahol az árukat például virtuálisan is be lehet mutatni.

- mondta Demeter Ákos, az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének partnere. "A vezetőknek újra kell gondolniuk üzleteik működését, és azt, hogyan segítheti a technológia a biztonságos vásárlás élmény kialakítását" - tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images