Ezt bizony nem ússzák meg a magyar cégek: a dolgozók nagyot nyerhetnek rajta

Az utóbbi években a magyar piacon is egyre nagyobb ütemben terjedt a távmunka, ám a koronavírus-járvány szinte egyik napról a másikra majdnem mindenki számára elhozta az otthoni munkavégzést. A munkafeladatok otthoni ellátása ugyanakkor új kihívásokat is jelent: sok más mellett informatikai felkészültséget várt a munkaadóktól. A cégek 70 százaléka kénytelen volt átállni az online munkavégzésre, amihez megfelelő informatikai háttérre volt szükség. A vállalatok felének ez nem jelentett gondot, ám minden ötödik cégnél komoly fejtörést okozott az új helyzet - derült ki egy friss felmérésből.

A magyar cégek 21 százalékánál a járványhelyzet tette világossá azt, hogy az informatikai rend-szerük nem elég fejlett a gyors a hatékony átállásra - olvasható ki a ServerElite kutatásából, amelyben több mint 1500 céget kérdeztek meg. Jó hír, hogy a megkérdezettek több, mint felének, 57 százalékának tökéletesen alkalmas volt az IT rendszere a megváltozott igények kiszolgálására, míg 22 százaléknak elég volt csupán kisebb fejlesztéseket eszközölnie.

Sok cégnél korábban nem volt jellemző a távmunka, így a biztonságos távoli munkavégzést garantáló VPN szerverek csak kis létszámú munkavállalói elérésre lettek tervezve. A járvány miatt azonban jóval többen, szinte mindenki otthon maradt, ami jelentős kihívás elé állította a cégek informatikai rendszereit

- mondja Marosán Andrea a ServerElite ügyvezető igazgatója. Mivel korlátozott IT-kapacitások álltak rendelkezésre ahhoz, hogy távolról is használhassák a vállalati rendszereket, így jellemzően két kényszermegoldás született. Az egyik szerint csupán a munkavállalók egy részét engedték be egyszerre, így nem terhelték le a rendszereket. Ekkor azonban maradt egy nagyobb létszámú munkavállaló, aki egyáltalán nem tudott dolgozni. A másik megoldás az volt, amikor mindenkit beengedett a szerver. Ezzel viszont túl lassú lett az otthonról történő munkavégzés a szerverek alultervezettsége miatt.

“Nagyon demotiváló és lehangoló, amikor ugyanannyi idő alatt kevesebb munkát tudunk elvégezni, mert sokkal lassabb a rendszer annál, mint amit megszoktunk." Számos cég korábban nem biztosított otthoni munkavégzést a munkavállalóinak ezért most először találkoztak a VPN-megoldással is, amelyhez szükséges szerverek nem álltak rendelkezésre.

A felmérésből az is kiderült, hogy a munkavállalók könnyen alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez, az informatikai rendszerük viszont nem, vagy nem teljeskörűen tudta ezt támogatni. A magyar cégek mindössze 7 százaléka ítélte meg úgy, hogy az IT rendszert támogató kollégák felkészültsége a megváltozott körülmények támogatására nem volt elégséges. Igaz a válaszadók további 38 százaléka is úgy látta, hogy alapvetően elégedett, de a jövőben az informatikus kollégák továbbképzése támogatott a cégek vezetői részéről.

“A fentieket figyelembevéve nem meglepő, hogy sokan ráébredtek az informatikai fejlesztés szükségességére. Nagyon sok időt és energiát vett igénybe az, hogy kiépítsék az új infrastruktúrát és az, hogy beállítsák minden egyes munkavállaló számára a megfelelő jogosultságokat" - mondja Marosán Andrea.

A COVID-19 első hullámának lecsengésével az azonnali beruházásokat a megkérdezettek 44%-a további IT fejlesztésekkel kívánja bővíteni, ezzel felkészülve a későbbi váratlan helyzetek kezelésére.

Címlapkép: Getty Images