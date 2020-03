Ezért nincs elég élelmiszer a boltokban: pedig lenne mit szállítani

Alaposan felforgatta a mindennapokat a koronavírus-járvány, az emberek megrohamozták az élelmiszerboltokat, amelyek azonban jelentős készlethiánnyal küzdenek. A határlezárások és az elrendelt hatósági intézkedések miatt ugyanis jelentős torlódás alakult ki az elmúlt napokban a határátkelő-helyeken, emiatt pedig csúszik a szállítás, és a külföldről rendelt áruk kézbesítése is.

Alapjaiban változott meg az élet az elmúlt napokban, a koronavírus megjelenése óta jelentős növekedésnek indult az online vásárlás és a házhozszállítás is. Kiürültek a patikák az élelmiszerláncok is jelentős is jelentős készlethiánnyal küzdenek. A héten rengeteg üzenet érkezett a Portfolio-hoz azzal kapcsolatban, hogy áldatlan állapotok uralkodtak a határokon, a lezárások és az elrendelt intézkedések miatt ugyanis durva várakozási idő és hatalmas torlódás alakult ki.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak azt mondta, az OKSZ-hez is érkeztek panaszok az áruszállítási lánc fennakadásával kapcsolatban, mint mondta, operatív segítséget kértek, hogy elsőbbséget kapjanak az élelmiszerszállító kamionok.

Elmondta, az áruforgalommal kapcsolatos probléma komoly gondokat okoz az élelmiszerellátásban és az élelmiszeriparban.

A futárcégek is megérzik a határzárat

Megkeresésünkre a Sprinter Futárszolgálat közölte, ugyan ők kizárólag belföldön dolgoznak, de vannak olyan ügyfeleik, akik külföldről, direkt beszállítással juttatja el hozzájuk a magyarországi árumennyiségét.

Eddig nem voltak fennakadások, vagy legalábbis kezeltük hatósági segítséggel, együttműködéssel

- írták.

A GLS futárszolgálat csütörtökön közölte, már csak Szlovákia irányába voltak problémáik, mivel Parassapusztánál a kisteherautókat nem engedték át, miközben más határátkelő helyeken ezzel nem volt gond.

Ez azért is furcsa, mert áruszállítást végeznek, tehát nem értjük a korlátozást

- írták. A szlovák határnál történő fennakadás akár 1 napost csúszást is okozhat attól függően, hová kell szállítani a csomagokat.



A Magyar Posta szintén arról számolt be, hogy a nemzetközi postai küldeményforgalomban fennálló akadályok - mint például a határlezárások vagy a légi közlekedés korlátozása - miatt a még működő viszonylatokban is lassulás tapasztalható, amely a küldemények kézbesítésének idejét is érintheti.

Címlapkép: MTI/Balázs Attila