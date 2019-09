Ezért is kirúghatnak: nem tehetsz róla, elkerülni sem tudod

Egyre alacsonyabb a nem fizető vállalati számlák aránya Magyarországon, ma 10 számlából már 8 időben kiegyenlítésre kerül. A cégek közti nemfizetés hatalmas problémát tud okozni, ugyanis a vállalat működésképtelensége mellett akár elbocsátásokra is sor kerülhet. Mindenképp pozitívum, hogy a magyar vállalatok várakozása optimista ezzel kapcsolatban.

Az időben kifizetett számlák aránya 2014 óta folyamatosan nőtt, a magyar átlag most 78 százalék. Azaz egyre kevesebb a késedelmes számla az Eos reprezentatív felmérése szerint - mondta el Kraszna Zoltán, a vállalat sajtótájékoztatóján. A kutatásban közel 30 ezren vettek részt. Európai szinten a vállalatok folyamatosan csökkentik a fizetési határidejüket, Magyarországon ez nem változott.

Határidőn belül a számlák 78 százaléka kerül kifzetésre, 18 százalékot késéssel fizetnek, 4 százalékot pedig ki sem fizetnek. Kelet-Európában a késedelmes számlák aránya 21 százalék, azaz javuló tendencia mutatkozik. A magyar vállalatok optimistábbak abban a tekintetben, hogy a fizetési szokások javulni fognak. A nemfizetések kockázata azért jelentős, mert akár elbocsátásokkal is járhat a megkérdezett vállalatok szerint, de akár árnövekedéshez is lehet. Voltak azonban vállalatok, akik a céget is veszélyben érezték a nemfizetés miatt.

Európai szinten a vállalatok 42 százaléka vesz igénybe követeléskezelőt, Magyarországon ez azonban 51 százalék volt, és itt is jelentős növekedést látunk tavaly óta. A magyar vállalatok nagy része jobban fél a mesterséges intelligenciától, mint Európa - sokkal inkább féltik a hazai vállalatok a munkahelyeket, mint a külföldiek.

A digitális fizetési módot csak a vállalatok 28 százaléka kínálja fel: ezek legnagyobb része az online átutalások teszik ki, de megjelentek a mobilos fizetések és az e-wallet-ok is. A magyar cégek 57 százaléka mondja azt, hogy a digitalizáció szintje nálunk magas vagy nagyon magas. A felszólítások folyamata nagyrészt digitalizált a vállalatok 50 százalékában (de ez magában foglalja az SMS-értesítéseket is a lakossági üzletágban).