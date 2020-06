Ezeknek az éttermeknek tett be leginkább a válság: sok hely talán már ki sem nyit

A vendéglátó-ipar nagy károkat szenvedett a járvány során, őket sújtotta leginkább a válság. Azonban nem ugyanúgy érinti az egyes helyeket a járvány, hiszen a sarki gyrosos és a Michelin-csillagos csúcsétterem egy teljesen más világ, más vendégkörrel, így más válságkezelő stratégiával. Ki járt vajon rosszabbul a koronaválsággal?



Az online kasszaadatok szerint június első tíz napjában 35,8 százalékkal maradt el a vendéglátóhelyek bevétele a korábbi év azonos időszakához képest. Előtte márciusban a felére, áprilisban a negyedére esett a vendéglátás bevétele Magyarországon. Májusban az online kasszaadatok szerint valamelyest mérséklődött a visszaesés mértéke, de a helyek szénája még így is rosszul áll.



Az előzményekhez tartozik, hogy március 17-től a vendéglátóhelyek is nehéz helyzetbe jutottak a koronavírus járvány miatt, mivel ettől kezdve csak 15 óráig lehettek nyitva, ezt követően reggel 6 óráig csak elvitelre volt lehetőség. Március 28-tól viszont már ennyi sem maradt, mivel a vendég már 15 óra előtt sem kereshette fel a vendéglátóhelyet úgy, hogy helyben ehessen és ihasson is valamit. Maradt az elvitel és a házhoz szállítás, vagy a bezárás.

A külföldi vendég hozták a forgalom negyedét

Sok vendéglátóhely a kiemelt idegenforgalmi helyeken éppen az egyébként pénzesebbnek is számító külföldi vendégekre építi üzleti tervét, szerte a világon. A magyar vendéglátósok sem kivételek. A statisztika szerint a külföldiek vendéglátózása sokat hoz a magyar éttermek konyhájára a pénzügyeket nézve. Az elmúlt két esztendőben fogyasztásuk 25-26 százalékát adta a vendéglátás teljes bevételének, és ez így volt még 2020 elején is, a járvány előtti időszakban.

Aztán beütött a koronavírus, a kikapaszkodás a gödörből pedig lassúnak ígérkezik: a vendégek, főként a külföldiek, továbbra is nagyon óvatosak. Külföldi vendéggel manapság nem sokkal találkozni a vendéglátóhelyeken, így ha őket nem számítjuk, akkor azért azt lehet látni, hogy a magyar vendégek nagyobb része június elején már visszatért törzshelyére, hiszen csak velük számolva már csak 10% körüli a visszaesés. De hát az a 25% nagyon hiányzik, ami persze csak egy átlag, év közben és térségenként hullámzik.

A legmenőbb éttermek veszítenek a legtöbbet

Az egyik legnagyobb gond a külföldi vendégek elmaradásával, hogy éppen a legmenőbb, kiemelt idegenforgalmi helyeken okozzák a legnagyobb kiesést, a legszínvonalasabb éttermek körében. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a külföldi utazgatásokkal még egy darabig minden viszonylatban nagy óvatosság várható, megkockáztatható, hogy a lángosok járnak mostanság a legjobban.

Valószínűleg egy darabig még népszerű marad a házhoz szállítás is, így feltehetően a pizzasütők is gyorsabban fognak magukhoz térni az átlagos vendéglátóhelyhez képest, pizzát egyébként is rendeltünk házhoz a járvány előtt is. A legmenőbbek pedig, akár a budai várban, akár a bulinegyedben, lassabban tudnak csak kaptatni felfelé.

