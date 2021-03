Ez tartja vissza a nőket a vállalkozásindítástól: egyik megye rosszabb, mint a másik

Tudjuk, hogy a hölgyek helyzete az üzleti életben nem könnyű, aminek többnyire az az oka, hogy általában véve erősebb a szerepvállalásuk a családi életben a férfiakénál. Ennek ellenére 10 éve folyamatosan növekszik a tisztán női tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozások aránya! Vajon ez azt jelenti, hogy lassan, de biztosan kiegyenlítődnek a szerepek vállalkozói körökben?

A nők helyzete a munkaerőpiacon, valamint a vállalkozói szektorban fontos téma, amiről beszélni kell. És mikor is lehetne nagyobb aktualitása, mint most, a közelgő nőnap alkalmából? Az OPTEN szakértője idén is izgalmas elemzést készített, többek közt arról is, kiegyenlítődhet-e a nemek aránya a vállalkozások esetében:

Nos, a számokat elnézve, erről sajnos még közel sem beszélhetünk: mostanra 14 százalék fölé kúszott a tisztán női menedzsmenttel rendelkező vállalatok aránya, ugyanez a szám a férfiak esetében azonban 51 százalék. Tehát még napjainkban is egyértelműen a férfiak által vezetett vállalkozások alkotják a többséget

- mondja Tóth Tamás, az OPTEN ügyvezetője, aki hozzátette, hogy a jelek szerint ez még sokáig így is marad.

Az eredmények semmivel sem rosszabbak, sőt

Akárhogy is, a női vállalkozók aránya folyamatosan nő, és számos mutató tekintetében sikeresnek mondhatók, nagyvállalati körökben is. Jelenleg több mint 500 olyan társas vállalkozás működik az országban, amelynek tulajdonosi köre, valamint cégjegyzésre jogosulti köre is kizárólag hölgyekből áll, és éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot.

Ráadásul a milliárdos, női menedzsmenttel rendelkező cégek száma dinamikusan növekszik, hiszen egy évvel ezelőtt még alig 300 ilyen vállalkozás működött az országban. Ezek szép számok, és örülhetünk a stabil növekedésnek, de összességében a férfi dominancia még megdönthetetlennek tűnik.

Nagyon örülök, hogy az egykor férfi lakta üzleti világban már sok nő is bizonyíthat. Korábbi, néhány negatív tapasztalat után ma már partnerként kezelnek egy üzleti tárgyaláson, és ez a helyzet egyre jobb, hiszem, hogy a lányaimnak még könnyebb lesz az üzleti életben boldogulni - ha ezt az utat választják. Ahogy az előítéletek jórészt elmúltak, és ahogy a világ változik folyamatosan, fontos, hogy mi nők is fejlesszük magunkat. A cégemben és a partnereim esetén is 99%-ban nők dolgoznak együtt. A Cápák között indikálta befektetéseimnél és a mentorálások során is a tehetséges női vállalkozókat keresem, őket támogatom. Ami viszont nagyon fontos, hogy amellett, hogy üzletasszony vagyok, az életemben számomra az anyaszerep az első, a gyermekeimmel töltött idő szent! Viszont maradéktalanul megbízom a kollégáimban, így tudom, akkor is minden rendben megy, ha nem vagyok az irodában és nem nézek e-maileket

- mondta Tomán Szabina a műsor egyetlen női befektetője.

Fogynak a vegyes felállású cégek

Amennyiben mélyebben is elkezdjük elemezni az adatokat, rájöhetünk, hogy bizonyos értelemben nő a női szereplők száma a vállalkozói szférában, más területen viszont egyértelműen csökken. Gondolunk itt a vegyes felállású cégekre, amik száma egyre kevesebb - a cégbázis korosodásával, úgy tűnik, részben homogenizálódik is a vállalkozói réteg.

A vegyes vállalkozások visszaszorulásával párhuzamosan nő a tisztán férfiak vezette cégek száma, jobban, mint a hölgyek által vezetetteké. Ez pedig egyértelműen mutatja, hogy a férfiak szerepe továbbra is erősödik az üzleti életben.

Pedig a vegyes vállalkozások egyáltalán nem teljesítenek gyengén: minősítés, megbízhatóság szempontjából a legerősebbnek számítanak minden árbevételi szegmensben. A férfiak és a nők tehát legtöbbször remekül tudnak együtt dolgozni, kimondottan sikeres és megbízható vállalkozásokat működtetnek együtt, de úgy tűnik, az esetek jelentős részében mégis homogén cégvezetés fele haladunk.

Ez egyébként a menedzsment méretét számítva különösen szembeötlő: a nagyobb vállalkozások jellemzően nagyobb tulajdonosi és/vagy cégjegyzésre jogosulti körrel rendelkeznek, a vegyes vállalkozások aránya ennek ellenére sem számít kiemelkedőnek, még a nagyvállalati kategóriában sem.

Nagyvállalatoknál még erősebb férfi dominancia

A nemek közötti egyenlőtlenség még jobban látszik, ha a vállalkozásokat árbevétel szerint is megvizsgáljuk. A tisztán női vállalkozások aránya egyedül a mikrovállalkozások körében jelentős, a magasabb vállalati kategóriákban a hölgyek szerepe fokozatosan csökken.

Az 1 milliárd forint feletti kategóriában például hiába lépett be több mint 200, hölgyekből álló vállalkozás egy év alatt, az arányuk még mindig 6 százalék alatt van. Ráadásul a vegyes vállalkozásokkal együtt is viszonylag alacsony a súlyuk a legfelsőbb vállalati rétegben.

Vállalkozás, család és háztartás



- minél több a szerep, annál kisebb felelősségvállalás fér bele

A női és vegyes vállalkozások alacsony arányának okai a nagyobb vállalatoknál az előzőek alapján nem igazán gazdasági/teljesítményi tényezőkben, hanem inkább személyes területeken keresendők. Talán nem meglepő, hogy a hölgyek a mai napig nagyobb szerepet vállalnak a családi élet és a háztartás fenntartásában, mint férfi társaik. Ennek jelei egyértelműen megjelennek a cégadatbázisban is, és ez egy bizonyos szintig még elfogadható is lenne, ugyanakkor

a férfi dominancia erősödése nem jó jel, hiszen ez az egyenlőtlenség fokozódását jelenti.

Minél több szerepkört vállalnak a nők a családi életen túl, annál több terhet vesznek a nyakukba. Ez mindegyik szegmens esetében világos, ugyanakkor különösen a nagyvállalati területen lehet kritikus szintű. Itt ugyanis nagyobb felelősség nehezedik a cégvezetők vállára, valamint a konfliktusok száma is magasabb lehet, köszönhetően a nagyobb alkalmazotti létszámnak, illetve az összetettebb cégstruktúrának.

A terhekkel kapcsolatos nehézség látható abból is, hogy a hölgyek ritkán vállalnak 1 vállalkozási szerepnél többet: ma Magyarországon mintegy 330 ezer hölgy rendelkezik cégtulajdonosi vagy aláírói szerepkörrel, de operatív ügyvezetői feladatokat közülük kevesen vállalnak. Az pedig különösen ritka, hogy egy nő több vállalkozásban is érdekelt legyen. A hölgyek családban ellátott kiemelkedő szerepe tehát nem csak abban jelenik meg, hogy kevesebben vállalkoznak, de azt is kevesen engedhetik maguknak meg, hogy több vállalkozásban is érdekeltek legyenek.

Anyák vezette családi vállalkozások

Vannak ugyanakkor pozitív példák is a családi és vállalkozói élet keveredésére. Nem ritka ugyanis, hogy egy női cégvezető felnőtt gyermekeit is bevonja a vállalkozás életébe: jelenleg mintegy 17 ezer olyan női vállalkozó dolgozik az országban, aki valamelyik gyermekét is bevonta a cég menedzsmenti vagy tulajdonosi körébe. Ez egyébként általában véve jót is tesz a cégnek: a családi kapcsolatok a statisztikák szerint tovább növelik a vállalkozások megbízhatóságát, így a hölgyeknek ezen a területen is meghatározó szerepük van.

Sok a női egyéni vállalkozó

A társas vállalkozók mellett nem szabad megfeledkezni az egyéni vállalkozókról sem: napjainkban 178 ezer női egyéni vállalkozó működik az országban, ami a teljes egyéni vállalkozói réteg 40 százalékát teszi ki. Ebben a vállalkozási formában tehát lényegesen magasabb a hölgyek aránya, mint a társas vállalkozásoknál.

Ez jelentős részben annak is köszönhető, hogy sok, jellemzően női tevékenységi körnél az egyéni vállalkozási forma bevett. Ilyenek például a szépségápoláshoz kapcsolódó területek, az oktatás, biztosítási területek. Ezeknél felülreprezentáltak az egyéni vállalkozók, és azon belül is a női egyéni vállalkozók.

Egészségügy, szépségápolás és oktatás viszi a pálmát a társas vállalkozások körében is

A hagyományosan női tevékenységi körök kihatnak a menedzsmenti réteg összetételére is. A szépségápolás, fizikai közérzet javító szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások adják az "Egyéb szolgáltatások" nemzetgazdasági ág jelentős részét, és magasnak számít az egészségügyben, valamint az oktatásban működő vállalkozásoknál is a hölgyek aránya. Így talán nem is meglepő, hogy az "Egyéb szolgáltatások" terén a legmagasabb arányú a tisztán női menedzsmenttel rendelkező vállalkozás, ám itt sem éri el még a 23 százalékot sem.

A fővárosban függetlenebbek a hölgyek

Ha a területi eloszlást is megnézzük az országban, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fővárosban és Pest megyében a legnagyobb a tisztán női vállalkozások aránya, de a dobogóra - kissé talán váratlan módon - Csongrád megye is felkerült.

A területi eloszlásban egyébként igen nagy a szórás: míg a fővárosban 14 százalék feletti a tisztán női vállalkozások aránya, addig Békés, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében alig 10 százalék. Különösen Vas és Győr-Moson-Sopron megye gyenge helyezése meghökkentő, hiszen az ország nyugati része gazdaságilag fejlettebb, és a vállalkozások céginformációs mutatói is jobbak az átlagnál ezeken a területeken.

Egyre több édesanya képzeli el a jövőt vállalkozóként

Hudecz Annamária, HR tanácsadó/coach szerint egyre több édesanya képzeli el a munka világába való visszatérést vállalkozóként. Ez lehet kényszermegoldás, törekvés a munka-magánélet egyensúly kialakítására, de akár egy nagy lehetőség is az önmegvalósításra.

A vállalkozási ismeretek mára sokak számára jelentenek olyan tudásbázist, amelynek köszönhetően magabiztosabban indítanak újtára egy céget. Mentor segítsége is igénybe vehető, így egy vállalkozás elindítása napjainkban sokkal könnyebb lehetőséggé vált, mint korábban bármikor.

A családanyák ezért egyre könnyebben indulnak el ebbe az irányba, és veszik sikerrel az akadályt: egy édesanya kivételes projektmenedzseri készségeket és képességeket épít be a repertoárjába a gyermekneveléssel.

A magánbölcsődék és magánóvodák száma kiugróan növekedett, emellett a környezettudatos, magas minőségű és természetes alapanyagokból készülő termékek széles palettáját kínáló cégek száma is emelkedett. Mindez annak köszönhető, hogy a kisgyermekes szülők éles szemmel fedezték fel a piaci réseket, és ezzel egy-egy új vállalkozás lehetőségét.

A férfiakat is váltásra sarkallja a család

Napjainkban a munka és magánélet egyensúlya kiemelt fókuszponttá vált. Nemcsak a nők, a férfiak is egyre jelentősebb szerepet vállalnak a család életében. Ennek kapcsán egyre gyakrabban fordul elő, hogy - a flexibilis időbeosztásban reménykedve - a családfők saját vállalkozás alapításának irányába fordulnak, maguk mögött hagyva a munkavállalói státuszt.

A fentieket tetézi, hogy a gyermekvállalás kitolódása miatt ez az időszak akár átfedésbe kerülhet a kiégéssel, és a karrierváltás igényének megjelenésével - hiszen az is jellemzően a 40 éves korosztályban jelenik meg. Az említett tendenciák persze erősíthetik egymást például azzal, hogy a házaspárok közösen döntenek a családi vállalkozás elindítása mellett.

