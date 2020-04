Ez kihúzhatja a fuvarozókat a bajból: a személyszállítók alatt is rezeg a léc

Közös fellépésről, szoros együttműködésről és a további lépések folyamatos egyeztetéséről állapodott meg a hazai közúti személyszállító és árufuvarozó vállalkozások kétharmadát tömörítő két meghatározó érdekképviselet, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary). Az érdekképviseletek a teljes magyar közúti személyszállító és árufuvarozó alágazat védelmét, az önhibájukon kívül bajba jutott vállalkozások megmentését, a lakosság folyamatos ellátásának biztosítását, a fuvarozók azonnali és hiteles informálását és a veszélyhelyzetet követő újraindítási időszak előkészítését tűzték ki célul.

Ennek első lépéseként az MKFE és a NiT Hungary felkéri a magyar Kormányt, hogy vonja be az autóbuszos személyszállító és az árufuvarozó vállalkozásokat a gazdasági támogatást igénylő ágazatok közé, haladéktalanul terjessze ki az ágazatra a munkahelyvédelmi rendelkezéseket, és hirdessen ki a közúti szállításban tevékenykedő munkavállalókra vonatkozó speciális rendelkezéseket, ide értve a hivatásos gépkocsivezetők közfeladatot ellátó személyekké nyilvánítását, valamint a korábban meghozott, mára egyes helyeken kaotikus állapotokat okozó karanténszabályok azonnali feloldását.

Rövid távon elsődleges cél a meglévő fuvarozási kapacitásokhoz kapcsolódó munkahelyek megtartása, a kapacitások szinten tartása, összhangban a Kormány által is kommunikált, a munkahelyek megtartására és a vállalkozások életben tartására vonatkozó szándékkal. A személyszállító autóbuszos vállalkozások túl vannak a huszonnegyedik órán, az autóbuszok gyakorlatilag 100 százaléka áll, február óta szinte minden megrendelést visszamondtak a megbízók, miközben a helyzet normalizálódására a következő hónapokban, de akár az előttünk álló évben sincs sok remény

- jelentette ki Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára. "A szakmailag egyes esetekben nem megfelelően átgondolt intézkedések, az ágazat túlélését, a vállalkozások támogatását és helyzetbe hozását segítő lépések halogatása már rövid távon is oda vezethet, hogy a magyar közúti fuvarozók a korábbinál is gyorsabban veszítik el pozícióikat a nemzetközi, sőt a hazai piacokon is - hangsúlyozta Karmos Gábor, az MKFE főtitkára. - A külföldi fuvarozóknak biztosított bértámogatási szabályok miatt ezek a negatív hatások már nem hónapok, hanem akár órák alatt érik el a magyar fuvarozókat, és az így elveszített feladatok nem más hazai ágazatokhoz (vasút, hajózás), hanem a külföldi közúti fuvarozókhoz kerülnek. Azonnali beavatkozás nélkül a hazai közúti szállítási és logisztikai ágazat visszafordíthatatlan károkat szenvedhet".

Az MKFE és a NiT Hungary felajánlják több évtizedes szakmai tapasztalataikat és támogatásukat a magyar Kormánynak, továbbá a járványügyi veszélyhelyzet megoldásában tevékenykedő valamennyi hatóságnak, célirányosan felállított szervezetnek.

Címlapkép: Sóki Tamás/MTI