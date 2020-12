Ez csak a jéghegy csúcsa: sűrűn cserélődnek a felsővezetők az ilyen cégeknél

Intenzív tulajdonos és menedzsmentcsere zajlott 2020-ban a hazai társas vállalkozások körében, a természetes cserélődést az idei évben erősítette a generációváltás és a koronavírus hatása is. Egy év alatt több mint 45 ezer hazai vállalkozásnak változott a tulajdonosi szerkezete és összesen közel 100 ezer tulajdonosváltás került közzétételre. Összességében tehát nagyságrendileg 100 ezer vállalkozó magánszemély lépett be vagy lépett ki 1-1 vállalkozás tulajdonosi köréből.

Magyarországon már tradicionálisan magas a cégfluktuáció a magas cégtörlési és cégalapítási számoknak köszönhetően, de a folyamatosan működő vállalkozások belső szerkezete is gyorsan változik. A magas fluktuáció tehát cégeken kívül és cégeken belül is megfigyelhető. Egy éven belül nagyságrendileg minden 10. vállalkozásnak változik a tulajdonosi köre. Ez abból a szempontból érdekes minden vállalkozás számára, hogy a tulajdonosi szerkezet változása sokszor a vállalat kultúráját, szellemiségét is megváltoztatja. Ez különösen fontos egy olyan évben, amikor a koronavírus hatására amúgy is jelentősen megváltozott körülmények között kell működnie a vállalkozásoknak.

Egy új tulajdonosi szerkezet azonban még nem jelenti azt, hogy a tulajdonosi kör sokáig állandó marad. Csak az elmúlt 12 hónapban több mint 3000 vállalkozás számolt be 3-nál több alkalommal tulajdonosi szerkezet változásról, azaz a vállalkozások jelentős részének akár negyedévente is megváltozhat a tulajdonosi köre. Bizonyos szintig természetes is a tulajdonosok cseréje a befektetők érkezésével, vagy éppen a generációk cserélődésével. Egy szint felett azonban a fluktuáció problémát jelenthet, különösen akkor, ha a tulajdonosi és a menedzsmenti szerepkörök nincsenek szétválasztva.

A tulajdonoscserék azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik a cégadatváltozások körében.

Egy másik hangsúlyos változás a vállalkozások életében a cégjegyzésre jogosult szerepkörök változása. Ilyen típusú változás még a tulajdonos cserénél is gyakoribb. Egy év alatt közel 47 ezer vállalkozásnál szerzett új aláíró jogot valaki, vagy épp szűnt meg a személy cégjegyzésre jogosulti hatásköre. Ennek a hatása sokszor a tulajdonos csere hatásánál is nagyobb, de legalábbis operatív szinten komoly változásokat is jelezhet a szervezetben.

Szintén nem kevés azon társas vállalkozások száma, amelyek éven belül is sűrűn változtatják az aláíró körüket. Közel 4 ezer olyan vállalkozás található jelenleg Magyarországon, amelynek a cégjegyzésre jogosult köre 4-szer vagy annál többször változott az elmúlt 12 hónapban.

A tulajdonosi és menedzsmenti kör változatlansága esetén is lehetnek azonban egy vállalkozás életében komoly változások. Egy főtevékenyégváltás jelenthet hangsúlyeltolódást egy vállalkozás profiljában, de akár gyökeres profilváltást is. Mindenesetre a főtevékenység cseréje szintén gyakori a hazai vállalkozások körében. 2020 során mintegy 10 ezer vállalkozásnak változott meg a főtevékenysége, és ebben sajnos a koronavírus hatása is megfigyelhető.

Relatíve alacsonynak is mondható a székhelyüket cserélő vállalkozások száma. 1 év alatt 32 ezer vállalkozás költözött el korábbi központi címéről. Ez a teljes hazai cégbázisra vetítve azt jelenti, hogy átlagban 16 évente költözik el egy hazai vállalkozás központi irodája.

