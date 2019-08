Ez a sikeres magyar cégek titka: most kiderül, mire érdemes figyelni

Évek óta nő a startup ökoszisztéma Magyarországon, napi szinten szólnak a hírek sikercégekről, versenyekről, finanszírozási lehetőségekről. De vajon mi kell ahhoz, hogy egy cég hosszú távon is sikeres legyen? Egyáltalán, hogy lesz egy ötletből sikeres vállalkozás? És várható-e, hogy kipukkad egyszer a magyar startup-lufi? A Pénzcentrum a hazai startuphelyzetről és a kilátásokról kérdezte Gerencsér Dorkát, az MVM Csoport inkubátor cége, a Smart Future Lab Zrt. innovációs és startup-szakértőjét.

Hogyan lehet egy ötletből sikeres vállalkozást építeni?

G. D. : Egy jó ötlet önmagában nem elég, nagyon fontos az eltökéltség annak megvalósításához. Ha ez megvan, fel kell mérni, hogy az adott ötlet/termék megtalálható-e már a piacon, ha igen, milyen formában. Meg kell indítani a validálási folyamatot, vagyis fel kell mérni, van-e fizetőképes kereslete az ötletünknek, szüksége van-e a piacnak és az ügyfélnek a termékre, amit kitaláltunk. Ezzel párhuzamosan fel kell kutatni a jövendőbeli potenciális ügyfeleket és felmérni az igényeiket, erre jó megoldás lehet a piackutatás, kérdőívezés, interjúk. Ha túl vagyunk a validálási folyamaton, az elképzelésünk biztos lábakon áll, akkor jöhet a befektetők felkutatása.

Bal oldalt Gerencsér Dorka, jobbra az InCharge két tagja. A statrtup olyan applikációt fejlesztett, amely nemcsak a töltőállomások helyszínét kalkulálja bele az utazástervezésbe az autó paramétereit figyelembe véve, de a töltési idővel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal is számol.



Ha már befektetők. Anyagilag milyen lehetőségek vannak Magyarországról startup indításában?

G. D. : Az első lehetőség, még a tényleges elindulás előtt az úgynevezett 3F: Family, Friends, Fools, vagyis a család, a barátok és a "megszállottak", akik már a kezdeti ötletbe is beszállnak. Tehát első körben a közeli ismertségből lehet pénzt szerezni, hogy egyáltalán el tudjunk indulni, céget tudjunk alapítani.

Több inkubátor, accelerátor, egyetem, és szervezet is nyújt - anyagi, illetve nem anyagi - támogatást/ befektetést induló vagy akár már meglévő vállalkozásoknak. Akár versenyek formájában is, mint például az MVM szervez startup verseny, amire érdemes lehet benevezni az energetikához köthető ötletet. Ez azért is jó, mert a gyakorlati tudás, network megszerzése mellett gyakorolni lehet az úgynevezett pitch-et, vagyis a néhány perces bemutatkozást, melynek célja, hogy felkeltsd a befektető figyelmét vagy éppen a verseny fődíját hozd el.

Angyal befektetőt is lehet keresni, aki többnyire olyan befektető, akinek vannak sikeres vállalkozásai és befektetnének újakba. Kockázati tőketársaság leginkább akkor jöhet szóba, ha már működik a startup, viszont vannak olyan tőkealapok, akik ötlet fázisban is befektetnek, de ez ritkább. Jó megoldás lehet a közösségi finanszírozás is, ez viszont Magyarországon még nem annyira elterjedt, az Egyesült Államokban annál inkább jellemző.

Említette a pitchet. Mit gondol, milyen a jó pitch?

G. D. : Az MVM EDISON Light Up! innovációs pályázat és startup versenyén nagyon sok csapatot láttam pitchelni, nagyon különböző stílusban. A lényeg, hogy figyelemfelkeltő legyen, hogy kitűnjünk a tömegből, és a potenciális befektető megértse, milyen problémára kínál megoldást a csapat, milyen lehetőséget ad az általuk elkészíteni kívánt termék, milyen előnyöket nyújt az, kell egy kis piacelemzés, konkurenciaelemzés, és hangsúlyozni, miért ők lennének a nyerők. Az ötletet kell előtérbe helyezni, nem az előadót. Szemben egy prezentációval, itt nem szükséges az előadónak bemutatkoznia, nem érdemes húzni az időt, főleg, hogy mindössze 2-5 perc áll rendelkezésre egy pitch esetén. Épp ezért máshogy kell rá felkészülni, máshogy kell felépíteni, mint egy hosszabb előadást.

Mi kell ahhoz a szerencsén kívül, hogy egy vállalkozás sikeres legyen?

G. D. Biztos recept nincs. Egy jó ötlet önmagában nem elég, ráadásul az ötletfázis után még nagyon hosszú út áll a startupok előtt. Rizikófaktor például a csapat összetétele. Sokszor barátok, ismerősök fognak össze, és nagyon fontos, hogy már a legelején tisztázva legyenek a feladat - és szerepkörök, hogy minden folyamatnak legyen felelőse. Ezen könnyen elcsúszhatnak a dolgok.

Magyarországon az utóbbi években gombamód szaporodnak a startup cégek, újabb és újabb ötletekkel próbálják meghódítani a világot az induló vállalkozások. Várható-e, hogy egyre kipukkad a startup-lufi?

G. D. :Egyre több fiatalnak fontos az önmegvalósítás és a szabadság, nem meglepő tehát, hogy sokak számára vonzó a startup-lét. Nem gondolom, hogy a piac telítődni tudna, hiszen annyiféle iparág van, ahol lehet újat mutatni és a világ is olyan gyorsan fejlődik, hogy mindig szükség van új megoldásokra. Véleményem szerint a jövőben a fiatalok tudatosabban vágnak neki a startup világnak és próbálnak tényleg egyedi és innovatív ötleteket megvalósítani.