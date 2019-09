Ez a magyar megoldás a klímaválságra: már sorban állnak a cégek a fejlesztésért

A Szegedi Tudományegyetem munkatársai legfrissebb kutatásukban a klímaválság egyik legfőbb okozójának, a szén-dioxid kibocsátásnak problémájára kínálnak megoldási javaslatot. Európából, Amerikából és az arab világból is számos petrolkémiai és energiaipari szereplő érdeklődik a kutatás iránt, mert azontúl hogy egy ilyen berendezéssel már azt is meg lehet előzni, hogy a szén-dioxid a gyárból a levegőbe kerüljön, abból az ipari vállalatok számára hasznos anyagok állíthatók elő.

A szegedi egyetem kutatói Dr. Janáky Csaba vezetésével 2014 óta dolgoznak azon, hogy egy olyan megoldást találjanak a szén-dioxid-kibocsátás mérséklésére, amivel a mindennapok megszokott ritmusa sem borul fel, az ipari vállalatok is profitálhatnak belőle, nem utolsó sorban pedig a környezetvédők is hálásan fellélegezhetnek - írja a HelloVidék.



Az ipari méretű felhasználást célként kitűző magyar szabadalom iránt Európából, Amerikából és az arab világból is számos petrolkémiai és energiaipari szereplő érdeklődik főként azért, mert azontúl hogy egy ilyen berendezéssel már azt is meg lehet előzni, hogy a szén-dioxid a gyárból a levegőbe kerüljön, abból az ipari vállalatok számára hasznos anyagok állíthatók elő.

A szabadalomban részletezett eljárás egyik előnye tehát a kibocsájtás csökkentése, a másik pedig az új termék létrejötte, és úgy néz ki, hogy ez esetben az új termék létrejötte, tehát a szén-dioxid átalakításával előállított etilénnek vagy szintézisgáznak vagy szén-monoxidnak van igazából gazdasági értéke. Annak külön örülünk, hogy ez úgy állítható elő, hogy a szén-dioxid nem kerül a levegőbe, de a piaci realitás az, hogy amit a vállalatoknak ezért a kibocsátásért kell fizetniük, az nagyon kevés motivációt ad ahhoz, hogy egy ilyen technológiafejlesztést támogassanak. Ez a legnehezebb benne, hogy nagyon nehéz bármilyen szén-dioxid-átalakító technológiát érdemben alkalmazni, hogyha az csak a környezetet védi, de hozzáadott értéket nem teremt

- fejtette ki a magyar szabadalom áttörő sikerének titkát a SZTE oktatója.



Felvetődik azonban a laikusokban a kérdés, hogyha nagy, ipari méretek között megvalósítható az üvegházhatású és a környezetre káros gázok kibocsátása, miért ne lehetne azokat egészen kis szintig megvalósítani, akár egészen a közlekedésig, családi háztartásokig? Janáky Csaba elárulta, hogy bár jövőbe mutató lenne egy ilyen fejlesztés, azonban jelenleg a gazdasági racionalitás áll útjába az ez irányú fejlesztéseknek. Bár az újonnan a gyártósorról legördülő autók mindegyike rendelkezik füstszűrővel, azonban ezek funkciója nem vethető össze a SZTE kutatásában foglaltakkal.

