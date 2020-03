Ez a kegyetlen valóság: rengeteg magyar cégnek nincs tartaléka, sokakat küldhetnek el

Egy friss elemzés keretében vizsgált mikrovállalkozások negyedének, közel 40 ezernek kevesebb, mint egy millió forint van a számláján. A vizsgált 458 ezres létszám közel 35 százaléknak, azaz 156 ezer alkalmazottnak van veszélyben a munkahelye a cégé alacsony tartalékjai miatt-véli.

A Via Credit korábban már megvizsgált a 30 ezer, 10 főnél többet foglalkoztató kis-, közép- és nagyvállalkozást. "Arra az eredményre jutottunk, hogy a kisvállalkozások aggódhatnak a legjobban, és onnan is kb. 3.000-5.000 darab közé tehető a problémákkal küszködők száma. Iparági szegmentáció nélkül is feltételezhető, hogy százezres nagyságrendű a veszélyben lévő munkahelyek száma." - emlékeztet Papadimitropulosz Alex, a Via Credit pályázati tanácsadó ügyvezető igazgatója.

A mostani elemzés tárgya a mikróvállalkozások, amelyek a KSH szerint több, mint 450 ezren vannak, de közülük érdemi gazdasági hatással csak 165 ezer rendelkezik - a Via Credit friss elemzése ez utóbbiakat vizsgálta. A teljes 165 ezres mintán azt látszik, hogy a vizsgált vállalatok átlagosan 2,7 főt alkalmaznak, így összesen 458 ezer embernek adnak munkát. Havonta 231 ezer Ft-ot költenek egy főre (bér és járulék). Ez az összeg lényegesen alacsonyabb a nemzetgazdasági átlagnál, a minimálbérnél csupán picit magasabb összeg.

Az 1-4 fős cégek átlagban 33 millió Ft éves bevételt érnek el, 2-en dolgoznak benne, 3 millió forint hitelük van, és 7,5 millió forint pénztartalékjuk. "Ha úgy vesszük, ezek a vállalkozások nem állnak rosszul. De, a negyedének, azaz 40 ezer vállalkozás átlagosan alig 270 ezer forint számlapénzzel rendelkezik, ami nem sok mindenre elég. Nekik biztos nem segít a jelenlegi helyzet." - emelte ki az ügyvezető

Az 5-9 fős cégek - összesen 20 ezren vannak - átlagosan már 7 főt foglalkoztatnak, ők felelős munkáltatóknak tekinthetők, a családi cég jelző annyiban igaz rájuk, hogy bizonyára családtagok is vannak a dolgozók között. 40 százalékuk azonban nem rendelkezik 3 havi tartalékkal, így előfordulhat, hogy a tulajdonosnak saját megtakarításából kell tőkésíteni a céget.

Az 5-9 fős kategóriába eső vállalatoknál a bevételhez képeset kevésbé jelentős a bérköltség. Az alsó kvartilist nézve a havi bevétel nagyságrendileg 25 százaléka bérköltség. Ennek oka elsősorban az eltérő költségszerkezet lehet, de az elemzők szerint ez így is nagyobb mozgásteret ad részükre, kevésbé van veszélyben a munkavállalók megélhetése.

Az 1-4 fős vállalatok alsó kvartilisében a havi árbevétel kb. 1,3 millió Ft. A havi bérköltség átlagosan kb. 400-500 ezer Ft körül alakul. Ebből az következik, hogy egy 1-3 hónapig tartó, 50-70 százalékos bevételvisszaesés esetén tartalékok bevonása híján nem lenne fedezet a bér, a fix és a változó költségek kifizetésére.

Minél kevesebb alkalmazott, annál több tartalék (bérköltséghez viszonyítva)

Ha a mikrovállalatokat tovább csoportosítjuk méret szerint, azt látjuk, hogy minél kevesebb alkalmazottja van egy vállalatnak, annál nagyobb tartalékkal rendelkezik a bérköltséghez viszonyítva. Ezt vélhetően az magyarázza, hogy 1-2-3 alkalmazottal rendelkező vállalatban valójában csak a tulajdonos és családja van bejelentve. A vállalat pénzeszközei pedig gyakorlatilag a család vagyonaként van kezelve, csak adózási okokból nem került kifizetésre osztalékként. *

A nagyobb létszámúak esetében viszont aggasztó, hogy a pénztartalék aránya folyamatosan csökken a létszám emelkedésével. Ezek a kisvállalatok lehetnek azok, amelyeket legrosszabbul fog érinteni a válság. Már a gazdaság 1-2 hónapos leállása a vállalat csődjét és az alkalmazottak elküldését jelentheti sokuk esetében. "A teljes minta alapján az összesen 156 ezer alkalmazottnak, a teljes 458 ezer 34 százalékának lehet veszélyben a munkahelye az alacsony tartalékok miatt" - mondta Papadimitropulosz Alex.

Címlapkép: Getty Images