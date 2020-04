Előre menekül a válság elől az IT-szektor: nyerni vagy veszíteni fognak a végén?

A kommunikációs, kollaborációs rendszerek, a home office szolgáltatások iránt felfutott a kereslet az IT-piacon, de a koronavírus járvány okozta válság már érezteti negatív hatását ebben a szegmensben is. A kisebb, tartalékokkal nem rendelkező IT-cégeket, a fizikai rendszergazdai szolgáltatást nyújtó cégeket érinti súlyosabban a koronavírus járvány, itt komoly gondok jöhetnek - véli Szekeres Viktor, a tőzsdére készülő Gloster Zrt. tulajdonosa.

A globális koronavírus-válság első hatásait már most érzik a hazai IT-vállalatok: van, ahol ez jelentős extra terhelés, megrendelések formájában jelentkezett, főleg a home office munkarend kialakításához kapcsolódó fejlesztések iránti érdeklődés megugrásán látszott, de több piaci szereplő arról számolt be, az ügyfeleik bizonytalansága is érzékelhető már. A szektor zökkenőmentesen állt át szinte teljes távmunkából történő működésre, a gondot inkább az jelentheti számukra, ha elhúzódik a válság, lesz-e elég megrendelésük.

Mi történik az IT-piacon?

Szekeres Viktor, a tőzsdére készülő Gloster Zrt. tulajdonosa elmondta a Portfoliónak, az IT-piac is meg fogja nyilván érezni a járvány hatását, de szerinte ez talán egy szerencsésebb szegmens. Azt tapasztalják, hogy a vállalatok próbálnak előre menekülni, felgyorsítani a tervezett informatikai fejlesztéseiket.

Az első hetekben nyilván mindenki laptopot vásárolt, VPN-t bővített, elgondolkozott, hogyan védi meg a hálózatát és a rendszereit, licenceket vásárolt. Ez is jelentős munkát generál az informatikai cégeknek. Volt ahol 1000 főnek kellett pár nap alatt home office munkarendhez mindent biztosítani.

Ami szintén új és már érződik a hatása, hogy életre kelt a webinar, amitől eddig mindenki félt és csak nagyon nehézkesen használta.

Azt látjuk, hogy hatalmas igény van információra, kommunikációra és ennek most a legjobb platformja az online meeting, online előadások vagy akár workshop.

Felgyorsult ez a folyamat is, hiszen most ez helyettesíti a személyes találkozásokat, rendezvényeket is. Itt is igaz, hogy a modern gondolkodású cégek ezt felismerik és azonnal élnek vele, ezzel egész biztos, hogy piaci előnyre tesznek szert. Az lesz végül nyertes, aki képes gyorsan alkalmazkodni a megváltozott környezethez és tud tovább dolgozni, új ötletekkel, szolgáltatásokkal, termékekkel megújulni. Ehhez a háttérben pedig informatika kell. "Mi bízunk benne, hogy az elmúlt évek gyors technológiai fejlődését most kamatoztatni tudják és felgyorsul a digitális átállás, talán most lesz az igazi ipari és digitális forradalom".

A járványnak és az emiatt kialakult gazdasági válságnak Szekeres Viktor szerint biztos, hogy lesznek nagy vesztesei és nagy nyertesei. Azok a cégek ahol a cégvezetés át tud állni gondolkodásban és alkalmazkodik a jelenlegi helyzethez, egész biztosan kisebb veszteséggel vagy akár nyertesként is ki tudnak jönni a krízisből. A nagy futárcégek például, vagy akár ha hétköznapi példát nézünk, egy étterem, amely átáll menü kiszállításra.

Mi lesz az IT-cégek sorsa?

Vegyes képet mutat az IT szektor jövője is, hiszen a kisebb informatikai cégek, akik nem rendelkeznek tartalékkal, vagy egyszerűen fizikai rendszergazdai szolgáltatásokat nyújtanak, gondban vannak, mint minden szektorban. De bajban vannak a most "leállt" szektorokat kiszolgáló IT szolgáltatók is (mint például az idegenforgalom).

Szintén nehéz helyzetbe kerültek azok a cégek, akik nem használtak felhő szolgáltatásokat vagy csak kis részben, ők most tulajdonképpen megálltak. De van az éremnek másik oldala is, hiszen az online megoldásokat támogató rendszerek, szoftverfejlesztő cégek, távoli elérést biztosító és menedzselt szolgáltatásokat nyújtó IT-cégek szárnyalhatnak is, de ide sorolhatjuk a biztonsági, kibervédelmi megoldásokkal foglalkozó cégeket is. Sokan említették már a digitalizáció felgyorsulását, az elmúlt pár hét alatt ezt mindenki érzi már, hirtelen máshogy kell megoldani a feladatokat és kiderül digitálisan is lehet.

Tisztulni fog a piac az informatikai szektorban is, ez a folyamat egyébként is elindult, ez most fel fog gyorsulni

- tette hozzá a szakember. A Gloster Zrt-nél a korábban megkérdezett IT-cégekhez hasonlóan nem terveznek elbocsátásokat, és a cég sikeresen állt át teljes mértékben home office munkarendre.

Címlapkép: Getty Images