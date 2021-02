Elárulta Parragh László, mikor lehet feloldani a korlátozásokat Magyarországon

Az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett százmilliárd forintos keretösszegű hitelprogram mellett két új programot is javasol a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). Parragh László, a kamara elnöke elmondta, azokat a vállalkozásokat is segíteni kell, amelyek nem tartoznak a szűken vett turizmus-vendéglátáshoz, a harmadik program pedig a fiatal, nemrég indult vállalkozásoknak segíthetne és a digitalizációt támogatná.



"Óriási az érdeklődés a cégek részéről a 100 milliárd forintos keretösszeggel elinduló, 0%-os kamatozású hitel iránt. Ezért azt javasoljuk a kormánynak, hogy két irányba bővítse ki a programot" - mondta Portfolio-nak Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Az eredeti program a turizmus-vendéglátás területén tevékenykedő vállalatoknak segít, amelyek közül az elsők már márciusban megkaphatják a hitelt, azonban nem csak ők szenvednek a válság hatásaitól.

Számos olyan iparág és régió lehet, ahol nem olyan szembetűnő a visszaesés, mint a turizmusban, de ezek a cégek is nehéz helyzetbe kerültek

- emelte ki Parragh, aki utalt a tűzijátékforgalmazók helyzetére, akik bevétel nélkül maradtak.

Éppen ezért az MKIK javaslata alapján még több vállalkozásnak segíthet a 10 millió forintos kamatmentes kölcsön. Parragh László szerint a második programban tevékenységi körtől függetlenül kell segítséget nyújtani a cégeknek, hiszen sokan a "gazdaság rejtett szegmenseiben" dolgoznak, akik nincsenek annyira szem előtt, mint pl. egy bezárt étterem.

A járvány második hullámában számos vállalat felfüggesztette a tevékenységét, visszaadta a működési engedélyét, és nem csak olyanok, amelyek a turizmusban vannak. Nekik most segíteni kell, hogy készleteket tudjanak vásárolni, kifizessék a dolgozókat és befizessék a közműszámlákat. Vagyis visszatérjenek a normális kerékvágásba, amikor feloldódnak a korlátozó intézkedések

- mondta Parragh László.

Arra a felvetésre, hogy miért nem vissza nem térítendő támogatást kapnak a cégek, azt mondta, hogy az állam nem engedheti meg magának, hogy egyedül finanszírozza a vállalatokat. "Az állam sem tudja egyedül megoldani az összes problémát, ahogyan a vállalatok sem képesek erre egyedül, ebben társadalmi kohézió van" - mondta Parragh László. "Azok számára viszont az államnak muszáj megteremtenie a lehetőséget, amelyek a válság után képesek lesznek talpra állni" - tette hozzá. Kiemelte:

olyan iparágakat kell most támogatni, amelyeket a bankok nem hiteleznek.

Parragh László hangsúlyozta, hogy az Európai Uniós források lehetőséget adnak számunkra, hogy kedvezményes hitelekkel támogassuk a vállalatok működését. Arra a felvetésre, hogy miért nem igényelhető nagyobb összeg, mint 10 millió forint, azt mondta: a költségvetés hatalmas bevételkieséseket szenvedett el a válságban, és minden egyes nap tízmilliárdos a további veszteség, amíg fel nem oldjuk a korlátozó intézkedéseket. "Most azokat a kisebb cégeket és iparágakat kell segíteni, amelyek egyébként nem kapnak a bankoktól hitelt, pedig néhány hónap múlva rentábilisan működnének" - fogalmazott.



Parragh László felvetette azt is, hogy érdemes elindítani egy harmadik programot is, amely olyan vállalatokat segítene, amelyek csak nemrég kezdték el a tevékenységüket. "A fiatal vállalkozásokat is érdemes megsegíteni, ugyanis ezek a cégeknek jellemzően kevés tartalékkal rendelkeznek, és a válság nélkül sem termel nyereséget egy vállalkozás az indulás után" - fogalmazott. Szerinte ez a harmadik program támogatná a digitalizációt is.

A korlátozások feloldása

Parragh László úgy látja, hogy a korlátozó intézkedéseket március második felében vagy április elején lehet elkezdeni feloldani. Ez lesz az az időszak, amikor az élet elkezdhet visszaállni a normálisabb kerékvágásba. Szakértői számításokra hivatkozva arról beszélt, hogy jelenleg 1,5 millió honfitársunk élvezhet védettséget vagy azért, mert átestek a víruson, vagy azért, mert már megkapta a vakcinát. Az MKIK elnöke úgy véli, hogy fel fog futni az oltási program a következő hetekben, azonban a nyitás feltételét az 5 millió védettséget élvező magyar jelenti.

Azt gondolom, hogy Húsvétkor, vagy talán már Húsvét előtt a vállalkozásoknak a nyitásra kell felkészülniük

- zárta szavait Parragh László.