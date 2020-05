Egyszerű termeszteni, kártevője sincs: akkor hogyhogy nem ezt a növényt veti mindenki?

Hazánkban leginkább nyers vagy pörkölt formában fogyasztjuk, de a mogyoróvaj-imádók tábora is évről évre egyre számottevőbb. Már az 1930-as években is foglalkoztatta az akkori gazdálkodókat az eredetileg Dél-Amerikában termő növény, amit akkoriban a Békés megyei Medgyesházán, Medgyesbodzán és Mezőhegyesen próbáltak meghonosítani több-kevesebb sikerrel, noha az ötlet nem volt alaptalan. Mára több helyen is termesztik az országban. Nade mekkora lehetőség rejlik az amerikai földimogyoró hazai termesztésében?

Egy 1957-es tanulmányában Dr. Moholi (Karakasevich) Károly geográfus azt állította, hogy Magyarország természeti és éghajlati adottságait figyelembe véve jó eséllyel termeszthető a földimogyoró Békés, Csongrád megye egészén, valamint Bács-Kiskun déli területein, az elmélet gyakorlattal való alátámasztása azonban sok-sok évet váratott magára - írja a HelloVidék.

Itthoni kártevője egyelőre aligha akad, aminek a vegyszerellenesek biztosan örülhetnek, a termesztése pedig mondhatni igénytelen, csak megfelelő mennyiségű napsütéses órára és csapadékra van szükség a normál növekedéshez és a biztos terméshozamhoz. Számos vitamin, antioxidáns és ásványi anyag forrása, utóbbiak közül is kiemelkedő a réz-, mangán-, kálium-, kalcium-, vas-, magnézium-, cink- és szeléntartalma.

HelloVidéknek a Bács-Kiskun megyében gazdálkodó Faragó Zoltán nyilatkozott a hazai földimogyorótermesztés mibenlétéről. Összesen fél hektáron termeszti a különböző zöldségeket, elsősorban a paprikát, paradicsomot, karalábét és salátát, a földimogyorót háromezer négyzetméteren pedig csak kísérleti jelleggel kezdte el ültetni.

Egy zákányszéki úriembertől vettem az ötletet, mert szimpatikus volt, hogy nem kell vegyszerezni, szereti a meleget, nálunk pedig igen sok a napfényes óra. Gondoltam, majd csak el bírom adni a mogyorót, de nem így lett



- mondta el a termelő. A teljes interjú a HelloVidék oldalán olvasható.

Címlapkép: Getty Images