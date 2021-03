Egyre többen adóznak már így Magyarországon: tényleg sokat spórolnak

Egyre népszerűbb a kisvállalati adó, az adóhivatal nyilvántartásában már 65 ezer kivás céget tartanak nyilván - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Izer Norbert emlékeztetett, január 1-től egy százalékponttal, 11 százalékra csökkent a kisvállalati adó mértéke, vagyis még nagyobb adóelőnyt biztosít a kiva. Szerinte nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét a magyar kisvállalati adó, és jelentős versenyelőnyt biztosít a gazdaság újraindítása, a beruházások és a fejlesztések ösztönzése során is.

Egy növekedni, bővülni kívánó cégnek a kiva olyan adómegtakarítást biztosít, amilyenre szinte egyetlen, az Európai Unióban jelenleg hatályban lévő adófajta sem képes

- emelte ki Izer Norbert. Hozzátette: tavaly év végéig a kivát választó cégek összességében 185 milliárd forint adót spóroltak meg.

A kiva mindezek mellett igen rugalmas adófajta is, hiszen év közben bármikor lehet választani, és a bejelentést követő hónap első napjától már a kiva szerint adózik a cég. Vagyis ha egy cég ma úgy dönt, hogy áttérne a kivára, és ezt jelzi is, akkor február 1-től már kivásként adózhat - részletezte az államtitkár. Megjegyezte: sok cégnek még most is megérné áttérni, főként ha már most látszik, hogy a bértömeg nagyobb lesz a nyereségénél, vagy a cég növekedésre fordítja vissza a nyereségét.

