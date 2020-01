Egész Európát letarolja a békési vállalat: így csinálják

Bár a kelet-magyarországi viharsarkot elmaradott térségként szokás emlegetni, egy orosházi üvegipari cégnek sikerült felkapaszkodnia a magyarországi piacvezető vállalatok közé. A HelloVidék a cég kereskedelmi vezetőjét, Botyánszki Beátát kérdezte az OROSházaGLAS Kft. tevékenységéről és a magyar üvegfeldolgozás hírnevéről.

A magyar üvegipar megkerülhetetlen szereplője a majdnem 300 évet is megélt Parádsasvári Üveggyár, amelynek elődjét még II. Rákóczi Ferenc alapította az 1700-as évek elején. A parádi üveg nemcsak itthon, külföldön is hatalmas karriert futott be, a gyár világszínvonalú termékei luxusszállodákban, kastélyokban köszöntek vissza, meg nem erősített információk szerint pedig még a Vatikánban is megfordultak.

A rendszerváltás és a privatizáció azonban megpecsételte a gyár sorsát, az addigi szárnyalást hirtelen mélyrepülés követte, a fokozatos leépítést követően pedig az üzem 2005-ben végleg bezárni kényszerült. Habár a magyar üvegipar egyik csillaga ezzel leáldozott, az 1960-as évektől szárnyaló békési üzemek változatlanul viszik tovább a magyarok szakértelmét igazoló termékeket a nemzetközi piacra.

