Ebben a bizniszben lát most nagy potenciált rengeteg magyar: sokan bele is vágnak

2020 augusztusában 432 építőipari vállalkozás került bejegyzésre, ezzel még mindig növekszik a szektorban működő cégek száma.

A szabadságolások és a koronavírus ellenére az élet nem állt meg az építőiparban, a nyár utolsó hónapjában 432 cégalapítás és 163 cégtörlés került közzétételre Magyarországon. "A gyengélkedő ágazati teljesítmény és a csendes augusztus ellenére tovább nőtt augusztusban a hazai építőipari cégbázis" - mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője.

Az augusztusi cégalapítási szám mintegy 20 százalékkal marad el a rendkívül magas júliusi értéktől, de 11 százalékkal elmarad a 2019-es havit átlagtól is. A csökkenő cégalapítási szám ellenére azonban az újonnan induló vállalkozások száma még mindig nagyon magasnak számít az 55 ezer céget magába foglaló szektorban. Az új cégek száma nemcsak abszolút értékben magas. Az augusztusi érték közel duplája a 2015-ös átlagnak, de messze meghaladja a 2016-2018 közötti időszak havi átlagait is. Összágazati viszonylatban pedig különösen magasnak számít az építőipari cégalapítások száma, továbbra is ez az egyetlen szektor, ahol abszolútértékben folyamatosan növekszik a vállalkozások száma - írja közleményében az Opten.

"A termelési volumen ugyanakkor távolról sem indokolja a cégszám növekedést, így az építőipar továbbra is igen rendhagyó pályán mozog" - mondja az Opten szakértője. A KSH jelentése szerint a szektor termelési volumene júliusban 21 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától, de talán apró bíztató jel, hogy az ágazat júniushoz képest 3,5 százalékot növekedett. Sokkal több pozitív hír azonban nem mondható el a termelésről, a júliusi szerződésállomány 21 százalékkal, míg a megkötött új szerződések volumene 41,5 százalékkal maradt el az 1 évvel ezelőtti értéktől.

A számokat kicsit messzebbről nézve azért elmondható, hogy az augusztus sem telt el építőipari meglepetés nélkül. Ezúttal a cégalapítási számok viszonylag trendbe illeszkedtek, viszont a 163 közzétett havi cégtörléssel a megszűnő cégek száma sokéves rekordalacsony értéket hozott. Az elmúlt 7 év legalacsonyabb cégtörlési értékét hozta az augusztus, de ez jelentős részben a szezonalitási hatásnak köszönhető, a nyár utolsó hónapjában általában alacsony számú cégtörlést tesz közzé a cégbíróság a szektorban.

A megszűntetésre irányuló eljárásokat vizsgálva is egyedi mintát követ az építőipar. A megszüntetésre irányuló eljárások több mint 50 százaléka kényszertörlés volt a szektorban, míg összágazati átlagban a végelszámolás dominált. Ez azt jelzi, hogy még mindig sok a magára hagyott, adminisztratív kötelezettségeit sem teljesítő vállalkozás az építőiparban, és a szektor fertőzöttebbnek számít, mint a többi nemzetgazdasági ágazat.

A megszüntetésre irányuló eljárások mellett 659 építőipari vállalkozás ellen indult végrehajtás augusztusban. A havi végrehajtási érték 7 százalékkal alacsonyabb a júliusi értéknél, de összességében még mindig magasnak számít. Ezzel együtt, a koronavírus okozta gazdasági válságot is figyelembe véve bíztató a végrehajtási érték. A nem növekvő végrehajtási érték azt jelzi, hogy egyelőre nem kell nagyobb bedőlési hullámra számítani, a hitelezők egyelőre türelmesek partnereikkel.

Az Opten - Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) augusztusra vonatkozó értéke átlagosan 13 százalék körül mozgott az építőiparban. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten - CFI Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megye produkálta.

Címlapkép: Getty Images