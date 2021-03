E-mobilitási megoldások már több mint 25 ezer ügyfél számára (x)

A Mobiliti az e-autósoknak nyújtott teljes körű szolgáltatásának köszönhetően három év alatt az elektromobilitás piacvezető szereplőjévé vált.

Szolgáltatások a változó igényekhez alakítva

Az MVM Mobiliti Kft. az MVM Csoport tagvállalataként, a rendelkezésére álló stabil gazdasági háttér és magas szintű szakmai kompetencia segítségével továbbra is azon dolgozik, hogy e-mobilitási és g-mobilitási üzletágai révén a jövőben is meghatározó szereplője legyen a környezetbarát közlekedés hazai elterjesztésének. A Mobiliti már nemcsak Magyarország, de Európa átjárhatóságát is biztosító ügyfélmegoldásai megbízható és minőségi szolgáltatásokat nyújtanak otthoni környezetben, a munkahelyen vagy út közben, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak is.

Mobiliti applikáció - teljes körű kiszolgálás

A négy ével ezelőtt néhány lelkes és tehetséges fiatal által hobbiból fejlesztett applikációt alapul véve az MVM Csoport informatikai leányvállalata, a Grape Solutions Zrt. egy egyedülálló, világszinten is a legfejlettebbek közé tartozó, integrált navigációs és fizetési-számlázási mobilapplikációt alakított ki és tett elérhetővé a hazai felhasználók számára.

A Mobiliti app 2020-ban a Magyar Marketing Szövetség által meghirdetett Az Év Honlapja pályázaton, Az Év Applikációja kategóriában különdíjban részesült.

Az appal már 37 ország 280 töltőhálózatának közel 120 000 töltőpontja érhető el.

Folytatódik a roamingfelület fejlesztése, rövidesen elérhető lesz a csatlakozóra való feliratkozás lehetősége, mellyel még tervezhetőbbé válik a töltés, valamint megjelenik a zöldárammal való töltés kijelzése.



Ez év elején a Mobiliti regisztrált ügyfeleinek száma átlépte a 25 ezret

A huszonötezredik Mobiliti-ügyfél 25 000 Ft értékű prepaid kuponnal lett gazdagabb. A már elérhető prepaid rendszerrel kényelmesebbé válik az elektromos autók töltése a Magyarországon elérhető közel 1400 töltési ponton és külföldön, a Mobiliti szolgáltatási körébe tartozó töltési pontokon.

Tovább folytatódnak a töltőpont-létesítések

Az Auchan, Decathlon, Spar, Interspar és Real áruházak mellett rövidesen az Allee bevásárlóközpont is csatlakozik a Mobiliti partnereihez: a töltő-infrastruktúra kiépítése és a töltési szolgáltatás biztosítása mellett egyéb, vásárlóknak szóló közös ügyféllojalitás-növelő programok kialakítására kerül sor.

Országszerte gyarapodnak a közforgalmú töltőállomások is. Az év elejétől Balatonfüred és Csopak határán egy új 50 kW-os DC-villámtöltő várja az e‑autósokat, míg Mórahalmon az önkormányzattal együttműködve két 50 kW-os DC‑villámtöltő állomás létesült. Budapest egyik legforgalmasabb területén, a Millenárison, a Széllkapu mélygarázsában 4 db villám- és 8 db gyorstöltőpont üzemeltetését vette át a Mobiliti.

www.mobiliti.hu





