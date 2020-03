Drasztikus bejelentés: minden Kínán kívüli boltját bezárja az Apple

Bezárja összes Kínán kívüli üzletét az Apple a koronavírus miatt, legalább március 27-ig - jelentette be a vállalat. Az online értékesítések folytatódnak.

Alighogy újranyitottak a héten az Apple kínai üzletei, most a Kínán kívüli üzletek bezárását jelentette be az Apple. A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében március 27-ig zárva tartja minden üzletét Kínán kívül. Az online értékesítés tovább folytatódik és az alkalmazásbolt is elérhető lesz - tette hozzá a cég.

A vállalat vezérigazgatója, Tim Cook elmondta, hogy tanult a kínai eseményekből, ezért hozta meg a súlyos döntést az üzletek bezárásáról. Kínában február elején mind a 42 üzletét bezárta a koronavírus miatt, amik a héten nyitottak ki újra, bár még csak rövidebb nyitvatartási idővel működnek. Az Apple bevételeinek 70 százaléka származik az Egyesült Államokból és Európából. Kínában a boltbezárások és a gyártás akadozása miatt összezuhantak az iPhone-eladások, a cég közölte, hogy nem is fogja tudni tartani az első negyedéves bevételcélját.

A cég egyéb intézkedéseket is foganatosított, például lehetővé tette azoknak a munkavállalóknak akiknek a munkaköre engedi, hogy otthonról végezzék el a feladataikat. Az irodákat komolyabban takarítják és testhőmérséklet-ellenőrzéseket is bevezetett az Apple. Minden dolgozó megkapja a fizetését, mintha a normál üzletmenet mellett dolgoznának - közölte Tim Cook.