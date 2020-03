Derékba törte a magyarországi magánfogászati ellátást a koronavírus-járvány

A kormány március 17-ével gyakorlatilag leállította a teljes hazai magánfogorvosi ellátást. Érthető okokból a turizmus mellett, a magánfogorvosok bevételei és is egyik napról a másikra nullázódnak le, derékba törve ezzel egy több éve tartó konjunktúrát - derül ki friss.

A kormány március 17-ével gyakorlatilag leállította a teljes hazai magánfogorvosi ellátást. Érthető okokból a turizmus mellett, a magánfogorvosok bevételei és is egyik napról a másikra nullázódnak le, derékba törve ezzel egy több éve tartó konjunktúrát - derül ki az OPTEN céginformációs szolgáltató adataiból.

A helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy a napokban a kamara és több érintett is a miniszterelnökhöz és a kormányhoz fordult, a más ágazatoknál megtett intézkedések kiterjesztését kérve a fogorvosok számára is. De mekkora cégpopulációt érinthetnek majd, ha bevezetésre kerülnek a gazdasági könnyítések? A 2016 és 2020 közötti időszakot vizsgálva a társas vállalkozási formában működő fogorvosi szolgáltatók száma, sok más ágazattól eltérően, folyamatosan bővült. Ezzel párhuzamosan az alkalmazotti létszám is emelkedett. Jelenleg több mint 10 100 orvos, asszisztens, fogtechnikus, dentálhigiénikus és egyéb kisegítő személyzet dolgozik az ilyen profilú vállalkozásokban.

Árbevétel tekintetében egyenletes növekedés figyelhető meg, hiszen a 2016-os 80 milliárd forintól, 2017-ben 90 milliárdra, 2018-ban pedig 103 milliárdra emelkedett a társas vállalkozások forgalma. Az adózás előtti eredmény szintén folyamatosan bővült a vizsgált időszakban: 11 milliárd forintól 17 milliárd forintra. Ezt a kedvező trendet töri meg a jelenlegi járványhelyzet, hiszen a fogorvosi kezelések fokozottan fertőzésveszélyesek, ezért jelenleg tulajdonképpen csak az állami ellátórendszer működik és az is csak a legsürgősebb beavatkozásokat végzi el.

A cégfluktuációs index (CFI) 5-6 százalék közötti értékei azt mutatják, hogy a turbulencia mértéke az átlaghoz viszonyítva rendkívül alacsony. A piaci szereplők többsége stabil, több éve működő vállalkozás. A fenti adatok azonban csak a szektor egy részéről mutatnak képet, hiszen jóval több fogorvosi praxis működik egyéni vállalkozási formában, jellemzően ők a legkisebb piaci szereplők. Jelen pillanatban 10 019 darab egyéni vállalkozás nyújt fogorvosi ellátást. Összességében elmondhatjuk több mint 13 000 vállalkozás és közel 20 000 munkahely van veszélyben ebben az ágazatban.

Ugyanakkor mivel a már megkezdett kezeléseket a járvány levonulása után a betegek rögtön folytatni akarják majd, továbbá az utazási korlátozások feloldásával a fogászati turizmus is gyorsan újra indulhat, remélhetőleg hamar tudják majd az ágazat szereplői pótolni most kiesett bevételeiket - zárja közleményét az OPTEN.





Címlapkép: Getty Images