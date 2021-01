Brexit: a magyaroknak is számolniuk kell ezekkel a szigorításokkal

Tavaly év elején - január 31-én - lépett ki az Egyesül Királyság az EU-ból, ez pedig nem csak a britek életét befolyásolta. Az átmeneti időszak 2020. december 31-ig tartott, tehát 2021 januárjától szigorúbb szabályozásra kell számítani például az utazás vagy az export terén. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.

2020. január 31-én az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból. A Brexitet követően kezdetét vette az a tervezetten 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak, amelynek során az érintett döntéshozók az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének kialakításán dolgoztak. 2021 januárjától pedig életbe léptek a változások a Brexit nyomán.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata korábban tájékoztatást tett közzé az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével összefüggésben, a brit állampolgárok státuszának megváltozása miatt módosult beutazási feltételekről. Az Egyesült Királyság állampolgárai és családtagjai tartózkodási jogát szabályozó 2020-as törvény alapján azok a brit állampolgárok és családtagjaik, akik 2020. december 31-e előtt érkeztek és tartózkodtak huzamosabb ideig Magyarországon, az uniós tagság folytán megszerzett jogaikat 2021. január 1-jét követően is megtarthatják. Kedvezményezetti státuszt igényelhetnek és kaphatnak, amelynek feltételeiről az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján (oif.gov.hu) olvashatnak tájékoztatást.

Az Egyesült Királyság azon állampolgáraira és a szabad mozgás jogával nem rendelkező családtagjaira, akik jövő januártól nem jogosultak a kedvezményezetti státuszra, azok a szabályok érvényesek, amelyek megtalálhatók a "Nem az EU, Norvégia, Izland, Svájc vagy Liechtenstein állampolgárainak" szóló részben.

Nem csak a beutazást érinti a Brexit

Fontos változásokat hozott január 1-je az élelmiszer-kereskedelemben is. A Nébih honlapján külön Brexit tematikus aloldalt is létrehozott, ahol a látogatók ágazatonként elkülönítve kereshetnek rá a számukra releváns, aktuális szakmai tartalmakra. A www.gov.uk oldalon megjelent tájékoztató szerint az átmeneti időszak lejárta után szakaszosan vezetik majd be az EU-ból Nagy-Britanniába importált árucikkek határellenőrzésével kapcsolatos intézkedéseket. A cél, hogy ezáltal több időt adjanak a koronavírus-helyzet által sújtott vállalkozásoknak az átállásra. Az új határellenőrzést 2021. július 1-ig három szakaszban vezetik be.

2021. januártól

Alapvető árucikkekkel kereskedő vállalkozóknak (ideértve mindent, a ruháktól az elektronikai cikkekig) meg kell felelniük olyan alap vámkövetelményeknek, mint a megfelelő adatok nyilvántartása és rendelkezésre bocsátása az áruval kapcsolatban, és hat hónapot kapnak rá, hogy vámnyilatkozatot tegyenek. Minden Nagy-Britanniába történő export kötelező vámtarifát von maga után, ám ennek befizetése elhalasztható a vámnyilatkozat benyújtásáig.

Megfigyelés alá helyezik majd az olyan ellenőrzött árukat, mint az alkohol és a dohány.

A vállalkozásoknak azt is mérlegelniük kell majd, hogy hogyan számolják el a hozzáadottérték-adót (HÉA) az exportcikkeken. Az áruk rendeltetési helyén fizikai ellenőrzésekre is sor kerül, csakúgy, mint minden magas kockázatot jelentő élőállat- és növény engedélyezett telephelyein. Minden élő állatot, magas kockázatú növényt és növényi terméket importáló kereskedőnek előzetesen be kell jelentenie a szállítmányt, amelyet egészségügyi dokumentációnak kell kísérnie.

A magas kockázatú állati melléktermékek (ABP) behozatalához szintén előzetes értesítés szükséges. Az okmányok ellenőrzését távolról végzik el, a magas kockázatú áruk fizikai ellenőrzésére pedig a rendeltetési helyen vagy más engedélyezett helyiségben kerül sor.

2021. áprilistól

Minden állati eredetű termék (például hús, állateledel, méz, tej- és tojás tartalmú termékek), illetve a szabályozott növények, valamint növényi eredetű termékek exportja a hatóság előzetes értesítését és megfelelő egészségügyi dokumentációt igényel majd.

2021. júliustól

2021. júliustól a teljes körű átállást követően növelni fogja a kormány a fizikai és személyi ellenőrzések számát.

