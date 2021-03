Borúlátóbbak a kelet-európai vállalkozók: ezekben a régiókban tovább tart majd a válság?

Mivel a Covid-19 járvány a különböző régiókat eltérő mértékben érintette, és az egyes országok a megfékezésére is más-más intézkedéseket hoztak, nem csoda, hogy a kelet-európai, közel-keleti, afrikai és latin-amerikai országok vállalatainak kilátásai is jelentős eltéréseket mutatnak. A Fidelity International elemzői összességében a hangulat javulásáról számolnak be, de az optimizmus mértéke alacsonyabb, mint más régiókban.

"Az esetszámok újbóli növekedése általános hangulatromlást idézett elő a vállalatvezetők körében"- foglalta össze a helyzetet a Fidelity egyik pénzügyi elemzője. A régiókkal foglalkozó elemzőknek mindössze 43%-a számolt be arról, hogy a vállalatvezetők bizakodóbban tekintenek az előttünk álló évre, mint tavaly - a globális átlag ugyanakkor 63%.

A gyenge közegészségügyi infrastruktúra és az általános vakcinahiány komoly akadályokat gördített a régió gazdaságainak normalizálására tett erőfeszítések elé. Amikor a Fidelity 2021-es Elemzői Felmérésében a talpra állás szakaszáról kérdezték a szakembereket, a 34%-os globális átlaggal szemben az elemzők 57%-a mondta azt, hogy ágazata még csupán a "kezdeti expanzió" szakaszában jár.

A finanszírozási költségek a világszerte megfigyelhető trenddel párhuzamosan csökkenni fognak, és a következő 12 hónap során a csődhányad-mutató is javulni fog. A közművállalatoknak jól jöhet majd, hogy a fenntarthatósági projektjeiket olcsóbb pénzből finanszírozhatják. A hitelfelvétel költségei "az ESG-barát projektek népszerűségének köszönhetően tovább csökkenhetnek, az energiatermelési átállás komoly tőkeberuházási lehetőségeket teremtett az ágazat számára"- tette hozzá Al-Hilal István a Fidelity International közép-kelet európai igazgatója.

A gazdasági gyengeség hatására felgyorsulhat a piaci konszolidáció.

A Fidelity elemzőinek mintegy 85%-a számít arra, hogy az EMEA/LATAM-térségekben meg fognak sokasodni a vállalatfelvásárlások és egybeolvadások (ez minden térség közül a legmagasabb arány), melyek többsége nem jelentős stratégiai tranzakció, hanem ráépülő (ún. bolt-on) felvásárlás lesz. A Fidelity a kilátásokat borúsabbá tevő tényezők közül a közegészségügyet és az általános makrogazdasági környezetet említették, míg az esetleges kellemes meglepetések okai a hatékonyabb költségmenedzsment és a járványt követő sikeres M&A tranzakciók lehetnek.

Címlapkép: Getty Images