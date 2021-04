Az e-cégjegyzék használata: Tudd meg, hogy működik az e cégjegyzék cégkereső!

E cégjegyzék kereső: minden cég nyilvántartása az e cégjegyzék oldalán. Mutatjuk, milyen információk lekérhetőek az e-cégjegyzék oldal jóvoltából, milyen céginformációk vannak.

Bővebb információra van szükséged egy cégről, mielőtt üzleti kapcsolatba lépnétek egymással, vagy igénybe vennéd egyes szolgáltatásaikat, termékeiket? Esetleg minden további indok nélkül, kíváncsiságból utánanéznél egy magyar cégnek? A magyar e-cégjegyzék nyilvántartó oldalán minden hasznos információt megtalálsz, megbízható, állami forrásból! Cikkünkben eláruljuk, hogyan működik az e cégjegyzék cégkereső, mennyire megbízhatóak az információk és milyen új adatokkal frissítik az e-cégjegyzék oldalát rendszeresen!

Mi az e-cégjegyzék?

Az e cégjegyzék a Magyarországon nyilvántartott cégek adatainak és a bejegyzések alapjául szolgáló cégiratok összessége. Az e-cégjegyzék adatait a magyar cégbíróságok vezetik és tartják nyilván.

Hol található az e-cégjegyzék?

Az e cégjegyzék adatait ingyenesen, online lekérhetjük az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatnak a honlapján (www.e-cegjegyzek.hu). Az adatok mindig az e-cégjegyzék aktuális információit mutatják meg - a fennálló és a törölt adatokat egyaránt, rendszeresen frissítve.

Milyen információk találhatóak az e-cégjegyzék adattárában?

Az e cégjegyzék cégkereső oldalán a magyar cégekről a következő hasznos információkat kérhetjük le, magánszemélyként is:

a cég elnevezése;

cégjegyzékszám;

a cég székhelye, telephelye és fióktelepe (esetenként több helyszín);

a cég tevékenységeinek listája;

a bejegyzett tőke;

a cég adószáma;

esetenként információ arról, hogy a cég csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll-e;

információ a cégvezetőről: ha gazdasági társaság vezetője vagy vezető tisztségviselője (vagy volt vezetője), akkor a törvény szerint (Ptk. 2013. évi V. törvény 3:22) nem lehet más gazdasági társaságban cégvezető vagy vezető tisztségviselő.

Milyen adatok frissülnek az e cégjegyzék adattárában?

Az e-cégjegyzék adatfrissítése minden hét első napján történik: minden új tárolt adat frissül, illetve az adatbázishoz az e cégjegyzék hozzáadja az új kérelmekben szereplő, még be nem jegyzett adatokat is. A céginformációk közé tartoznak olyan adatok, mint a tulajdoni viszonyok változási és a képviseletre jogosultak nyilvántartása, a természetes személyek képviseleti jogosultsága és felügyelőbizottsági tagsága. Az e cégjegyzék a nem hatályos adatokat is nyilvántartja.

Mennyibe kerül a cégadatok lekérése?

Az adatok a Céginformációs Szolgálatnál és a cégbíróságokon is megtekinthetőek, illetve kikérhetőek a magyar cégek adatairól és cégiratai közokirati és nem közokirati formában is - ezek másolatok, költségtérítés fejében. Az online e-cégjegyzék oldalán fellelhető információk ingyenesek.

Hogyan működik az e cégjegyzék cégkereső?

Három alapvető kritérium alapján kereshetünk rá egy magyar cégre:

a cég elnevezése,

a cégjegyzékszám

és a cégadószám közül legalább egy információt ismernünk kell.

Hitelesek az e-cégjegyzék adatai?

Igen, ugyanis az e cégjegyzék cégkereső és az általa megismert adatok a Magyar Igazságügyi Minisztériumhoz tartoznak. Ha nem vagyunk benne biztosak, hogy biztonságos-e üzleti kapcsolatba lépnünk egy céggel, mindenképpen tájékozódjunk róla az e-cégjegyzék adattárából!

Címlapkép: Getty Images