Akadoznak a kifizetések a koronavírus miatt: mi legyen az ÁFÁ-val?

Tombol a koronavírus és az ebből adódó gazdasági problémák már éreztetik a hatásukat. Egyik pillanatról a másikra az eddig jól fizető vevők nehéz helyzetbe kerültek és későn vagy soha nem egyenlítik ki a számlájukat. Ennek ellenére az áfát be kell fizetni.

Az áfát nem abban a hónapban kell bevallani, amikor a vevőnk fizet, hanem amikor az ügylet az Áfa törvény szerint teljesült. Márpedig a fizetési határidő akár napokkal, hetekkel is később lehet, mint az Áfa törvény szerinti teljesítés. Ez a rendes üzletmenetben nem jelent problémát, most azonban krízishelyzet van: a szolgáltatószektorban egy hét alatt elapadtak a bevételek, de a kiskereskedelemben érdekelt cégek sem állnak jól. Ha ezek a cégek nem fizetnek, az áfa-finanszírozás a beszállítóknál is komoly cash-flow problémát okozhat, akár már a következő áfa-bevallásnál.

A lehetséges megoldások

A legkézenfekvőbb megoldás a pénzforgalmi áfa-fizetésre történő átállás lenne (az általunk kiállított számla után csak akkor kell áfát fizetni, ha a kiállított számlát a vevő ténylegesen ki is fizette), de ezt a mostani szabályok szerint csak év elején lehet választani, ráadásul csak 125 millió forintos árbevételig. A többségnek ez nem segítség. Az Adótanácsadók Egyesülete éppen ezért javasolta a napokban, hogy töröljék el az értékhatárt és év közben is át lehessen térni a pénzforgalmi elszámolásra. Ezzel a nagyvállalatok is pillanatnyi levegőhöz jutnának, de sajnos ez ügyben nincs még előrelépés - árulta el Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere.

Másik megoldás egy általános moratórium lenne az áfa-fizetésre, ahogy ezt tették például a turizmus-fejlesztési hozzájárulással. Ez azonban az áfa esetében nehezebben kivitelezhető, egyrészt mert az áfa messze a legnagyobb állami bevétel és most minden forintra szükség lesz, másrészt nehéz lenne differenciálni a ténylegesen rászoruló és a továbbra is fizetőképes cégek között.

A csoport szerint szóba jöhetne a magas áfa-kulcs csökkentése, de ezt év-, hónap közben bevezetni akkora adminisztratív sokkot okozna, ami többet ártana, mint használna. Miközben néhány százalékpontnyi csökkentés nem segítene a bajban lévő cégeknek.

Behajthatatlan követelések

Magyarországon az Európai Unió Bíróságának tavaly októberi döntése, illetve ennek nyomán az áfatörvény 2020. január 1-jétől hatályos módosítása biztosít lehetőséget a véglegesen behajthatatlanná váló követelések adóalapjának utólagos csökkentésére. A probléma csak az, hogy a kormány nagyon szigorú feltételeket támasztott a visszaigénylésre, nyilván azért, hogy elvegye a vállalkozások lelkesedését.

A koronavírus okozta gazdasági helyzetben várhatóan a közeljövőben tömegesen lesznek ki nem fizetett számlák és ha ezekre a szabályokra hagyatkozunk, a pórul járt cégek még évekig nem fogják tudni a vevők által ki nem fizetett áfát visszaigényelni

-véli Fischer Ádám. Éppen ezért, nagyon fontos lenne, hogy enyhítsenek az indokolatlanul szigorú visszaigénylési feltételeken - fűzte még hozzá.

Addig is, akinek a múltból behajthatatlan követelése van, de nem felel meg az áfatörvény lehetetlen követelményeinek, lehetősége van április 22-ig közvetlenül az Európai Unió Bíróságának döntésére hivatkozva visszaigényelni az áfát a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól.

