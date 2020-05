Ahol eddig is nehéz volt, ott most még nehezebb vidéken boldogulni

A vidéki vállalkozások többségét váratlanul és felkészületlenül érte az új koronavírus-járvány hatásaként bekövetkezett gazdasági változás. Teljes ágazatoknak kellett a leállás mellett döntenie, néhányan csődbe mentek, másik átszervezték a munkát, több cég áttette működését az online térbe, míg az egyéni vállalkozók közül sokan a tevékenységük szüneteltetését választották.

Most, a krízishelyzet utáni lassú induláskor még igen keveset tudni a következményekről. Az azonban biztos, hogy ez az újraszervezések és megújulások ideje. A HelloVidék erről kérdezte Rabb Szabolcsot, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát, mit hozott a COVID-19 világjárvány a vidéki gazdaságnak.

A megye amúgy is az egyik leghátrányosabb és gazdasági, társadalmi mutatóiban legelmaradottabb megye Magyarországon. Számos infrastrukturális és strukturális problémával küzd, amelyeket a válság felerősít. Baranyában a mikrovállalkozások aránya 94 százaléka, leginkább őket érintette érzékenyen az új koronavírus-járvány nyomában járó gazdasági krízis. Ezeknek a vállalkozásoknak gyakorta nincs likvid forrása, miközben sokszor hiányzik a stabil működéshez szükséges tervezés és az átgondolt stratégia

- mondta el Rabb Szabolcs, és ismertette, hogy "ez a tendencia jól tetten érhető az egyéni vállalkozásoknál, ahol igencsak szembetűnő a felfüggesztések és szüneteltetések száma: az elmúlt kettő és fél hónap alatt, a válságot megelőző 5 év 25%-a ez a szám. Ez a jelenség azonban megfigyelhető volt a kis- és középvállalkozásoknál is, ahol a feldolgozóiparban lassabb ütemű termelési volumen csökkenést szenvednek el, de a megindulásuk is sokkal hosszadalmasabb és nehezebb lesz, tekintettel a komplex működési sajátosságaikra, mint például a beszállítói láncok, alapanyag-logisztika, a járműipar általános zuhanása. Most együtt van jelen a keresleti és kínálati hiány. Persze mindig akadnak kivételek" - mondta.

