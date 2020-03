A koronavírus lefokozza a hazai cégeket: elindult az átminősítési hullám

Még csak a koronavírus-járvány elején jár az ország, és a gazdasági hatások is csak kibontakozóban vannak, de a vállalkozások tömeges átminősítése már megkezdődött.

Komoly próbatétel előtt áll a hazai gazdaság, a vállalkozások egy része még a túlélésért küzd, a szerencsésebbek már az üzletmenetük újraszervezését végzik, a legleleményesebbek pedig már a helyzet kiaknázásán gondolkodnak. Egyet biztosan mondhatunk, hogy az elmúlt években kialakult cégminősítési gyakorlatát minden vállalkozásnak át kell gondolni.

A járvány hatására alapvetően rendeződik át a cégminősítési térkép. Mivel a válság lefutási görbéje még nem látszik, illetve a kormányzati intézkedések is nagy frekvenciában érkeznek, így sok út létezik a legtöbb cég, ágazat várható életpályájában. Ezzel együtt néhány tényezőt már most érdemes kiemelni. A közzétett adatokra épülő minősítéseknél komoly változás következett be több ponton is. Az ágazati kockázatok átalakulnak, illetve általánosságban a likviditási mutatók, a csoport szintű tőkehelyzet komolyabb szerephez jut a cégminősítésnél.

A koronavírus gazdasági hatásait követve, az Opten kockázati besorolás modellje már közel 30 ezer cég esetében generált új értéket, és további 100 ezer vállalkozás átsorolása várható a következő időszakban.

A partnereik minősítésénél a vállalkozásoknak ugyanakkor olyan információkat is érdemes figyelembe venni, amelyek a vállalkozó saját birtokában vannak, illetve érdemes további kutatott információkat is mérlegelni. Ilyen elsősorban a vevőkör kockázati kitettsége, a szállítók pótolhatósága, a tevékenységi kör szélessége, az ügyfelek száma, az export/import kitettség mértéke, a cégcsoport együttes értékelése.

