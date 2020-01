A kistelepülések életét segíti a mobil bankfiók (x)

Egyedülálló szolgáltatást vezetett be a Takarékbank azon kistelepüléseken élőknek, ahol nincs se bankfiók, se ATM. A kísérleti projekt bevált, hamar népszerűvé vált, így bővítették a hálózatot, és ma már országszerte 15 Takarék-busz, mobil bankfiók járja a falvakat. Nap mint nap összesen mintegy 150 ezer embert szolgálnak ki, több mint száz településen.

Az ATM-mel is felszerelt Takarék-busz egy teljes kisfióki technikával rendelkező jármű, amely naponta több települést lát el pénzügyi szolgáltatásokkal, egy előre meghatározott menetrend szerint. A két évvel ezelőtt indult projekt a Takarékbank egyedülálló kezdeményezése, amelynek célja, hogy helybe vigye a korszerű banki ügyintézést olyan távoli kistelepülésekre is, ahol egyetlen pénzintézet sincs jelen fiókjaival és a legközelebbi kirendeltség is kilométerekre található.

Éppen ezért igen népszerű az érintett települések lakosainak, vállalkozóinak és önkormányzatainak körében, amit jól mutat, hogy a Takarék-busz forgalma és szolgáltatásainak összetétele gyakorlatilag megegyezik egy kisebb fiókéval.

Egy-egy településen a mobil bank az ügyfélforgalomtól függően hetente 2-4 órán keresztül áll az ügyfelek rendelkezésére. A Takarék-buszok állomásait és a járatok sűrűségét a helyi önkormányzatokkal közösen alakítják ki.

A lakossági és vállalati ügyfelek a pénz befizetése és felvétele mellett a kisbusszal utazó banki ügyintéző segítségével számlát nyithatnak, betétet helyezhetnek el és meghatározott limit alatt pénzt vehetnek fel. Ezen kívül átutalásokat kezdeményezhetnek, a magánszemélyek fogyasztási hiteleket, személyi kölcsönöket, valamint csok-ot igényelhetnek, a vállalkozások pedig bankszámla-hitelkeretet. Befektetési szolgáltatásokat is igénybe lehet venni a Takarék-buszokban.

A kezdeményezéssel nem csak olyan településeket ér el a Takarékbank, ahol korábban kirendeltséget működtetett, hanem olyanokat is, ahol hosszú évek óta egyetlen pénzintézet sem volt jelen.

A buszokkal hétvégenként különböző rendezvényeken, fesztiválon találkozhatnak a meglévő és a leendő ügyfelek.

Címlapkép: Getty Images