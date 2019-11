A jövő befektetésére leltek a különc magyar gazdák? Megéri, de kevesen vágnának bele

Hatalmas, puha bunda, hosszú nyak és gomb szemecskék - a legtöbben így látjuk az alpakákat sőt, nem is gondolnánk, hogy akár a mi kertünkben is szaladgálhatna egy. Pedig már Magyarországon is meghonosították a fajt, létezik ugyanis egy alpakafarm, ahol nem csak nézegethetjük az állatokat, de meg is vásárolhatjuk őket. A Magyar Alpaka Kft. nem csak tenyésztéssel valamint az állatok eladásával foglalkozik, de széles körű tudást is átad minden olyan érdeklődőnek, akik részt vesznek az általuk vezetett tanfolyamokon - számolt be a HelloVidék.

Hogy képzeljünk el egy alpaka farmot? Milyen körülmények és jogszabályok határozzák meg, hogy valaki alpakát tarthasson hobbiállatként? Ennek jártunk most utána, a Demjén család segítségével, akik családi vállalkozásként működtetik saját alpakafarmjukat.

A lányunk és a férje ismerkedtek meg először az állatokkal, kint Hollandiában. Ekkor kaptak kedvet ahhoz, hogy ők is tartsanak ilyen állatokat. Nekünk, itthon megvolt hozzá a szükséges terület, így én és a feleségem vállaltuk el az állatok gondozását és tenyésztését. Míg a lányom az üzleti és marketing tevékenységeket végzi, addig mi, itthon gondozzuk és ápoljuk az állatokat, akik egy meghatározott napirend szerint vannak ellátva

- mesélte Demjén Mihály a történetüket, folytatva azzal, hogy az alpakák alapvetően nagyon jó természetű állatok, könnyen taníthatók apróbb dolgokra is.