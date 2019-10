A jó vezetők pofonegyszerű trükkje: neked is sikerülhet

Játszva tanul az ember. Joggal feltételezhetnénk, hogy jócskán megkopott már ez a gondolat, ám az üzleti életben, vagyis a munkahelyeinken csak az utóbbi időben kezdtek el ráébredni arra, hogy a játék és a játékosság nem ördögtől való. Ennek egyik legújabb jele az ún. gamification, vagyis magyarul a “játékosítás" megjelenése. A módszer lényege az, hogy úgy segít elvonatkoztatni a mindennapjainktól, hogy közben éppen a mindennapok során felmerülő problémák maradnak a figyelem középpontjában. Pszichológusok, coach-ok esküsznek a módszerre. De hogy működik pontosan a módszer?

“Én magam is vezetői rutin nélkül, 26 évesen lettem ügyvezető egy autós cégnél. Egy több mint egymilliárdos céget és benne 30 embert kellett elirányítanom az ahhoz szükséges tapasztalatok nélkül. Kőkemény volt és nagy szükségem lett volna hasznos tanácsokra, vagy segítségre" - emlékszik vissza Korcyl Kinga, a Business Compote egyik alapítója.

Úgy látja, hogy sokszor hiába fordulnak a fiatal vezetők a ranglétrán felettük állókhoz, ha azok meglepődnek, hogy egyáltalán hogyan merülhetnek fel ilyen számukra egyszerűnek és egyértelműnek tűnő kérdések - sokszor éppen ezért inkább nem is mertnek kérdezni.



Részben az előbb vázolt helyzet megoldására találták ki a különféle vezetői képzéseket és tréningeket, “ám sajnos nem mindenhol lehet ezeket alkalmazni. Egyszerűen azért, mert nehezen engedik el az embereket, mivel nem szeretnék, hogy kiessenek a munkából akár csak egyetlen napra is. De az is előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre egy-egy képzésre a szállás- vagy benzinköltség" - teszi hozzá a szakember.

Ám az említetteken túl azt sem szabad elfelejteni, hogy az évek során változott a fiatal vezetők nyelvezete és az a forma, ahogyan tanulni szeretnek. “Márpedig ők nem arra várnak, hogy valaki kiálljon a katedrára és elmagyarázza a nagy egyetemes igazságokat. Ahogyan labdákat sem szeretnének már dobálgatni különféle szituációs feladatok során egy tréningen. Egész egyszerűen másra van szükségük."



A mindennapjainkban is segíthet az, ha kívülről tudunk egy pillantást vetni a saját életünkre, vagy az adott helyzetünkre, úgy a szakmai életben is hasznos lehet az, ha időnként el tudunk vonatkoztatni a körülményeinktől.

Ebben segít a gamification. Kísérletekkel bizonyították, hogyha belehelyezkedünk egy mesébe, vagy egy történetbe, akkor könnyebben tudjuk megoldani azt a problémát, amely a való életben túl bonyolultnak tűnik számunkra. Mivel kiszakadunk a hétköznapjainkból, így felszabadulhat a kreatív agyunk. Ez jó élményként marad meg bennünk, az agyunk pedig elraktározza azt és így a való életben is képesek leszünk megoldani hasonló helyzeteket, feloldódnak a bennünk lévő blokkok és felül tudunk emelkedni az addigi szokásainkon

- magyarázza Korcyl Kinga. A vezetőfejlesztő szakember és csapata egy indián törzs sztoriját eleveníti meg, egy online szoftver segítségével a törzs életébe csöppenhet az újdonsült vezető. Pontosan meghatározzák azt, hogy hol él a törzs, milyen körülmények között, hányan vannak, mivel foglalkoznak és kik a kulcsfigurák. “A játékban sorozatosan olyan kérdésekkel találja szemben magát a résztvevő, amelyek az életben is felmerülhetnek. Így a vezetői ismereteket és készségeket egy indián történetén keresztül próbálhatja ki és gyakorolhatja az illető. Ahogyan egy cégnél, úgy a törzsnél is felmerül az a kérdés, hogy miként lehet erősíteni az összetartozás érzését, a csapatszellemet. A játékos tanulás megtanítja, hogyan válhat valaki jó törzsfőnökké, vagyis kiváló vezetővé? Miként tud úgy dönteni, hogy az eredményre vezessen, miközben a csapat tagjai motiváltan és összetartozóan működjenek?" - mondta el a szakember.



Az indiánsztoriban például felmerül, hogy építeni kell még néhány új kenut, ám a törzs tagjai már borzasztóan el vannak fáradva, semmi kedvük az egészhez. Egy ilyen helyzetet kell megoldani valahogyan. Ahogy az életben, úgy a játékban is több út létezik, nem csak jó és rossz közül választhatunk, hanem sok különböző válasz adódik, amelyek további szerteágazó lehetőségekhez vezetnek. Figyelni kell például arra, hogy a különböző generációk tagjai másként közelítenek a dolgokhoz, de felmerül az is, hogy vajon szükséges-e a munkálatokban résztvevő indiánokat folyamatosan ellenőrizni. Megtapasztalhatjuk azt is, hogyan érdemes meghallgatni az embereket és mire kell ilyenkor odafigyelnünk. Ráadásul mi van akkor, ha a hangadók lenyomják a többieket? Hogyan tudunk kezelni egy konfliktust a csapaton belül? Hogyan tudunk jutalmazni? És hogyan tudjuk megtartani a csapatot? Egyáltalán mennyire kell tisztában lennünk önmagunkkal, ha ezeket a kérdéseket akarjuk megválaszolni? A játék segít átlátni és megérteni egy-egy döntés következményét, másként fogalmazva lemodellezhetjük azt, hogy valós vezetői helyzetekben mi történhetne, milyen lenne a munkatársaink véleménye, reakciója a megoldásainkra. Ráadásul itt is egyedül kell döntenie a játékosnak - akár csak a való életben.



Ugyanakkor Korcyl Kinga szerint nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy hiába bármilyen tréning, hiába a gamification és az indián törzs tagjaként átélhető kalandok, ha maga az egyén nem akar fejlődni. “Fontos, hogy meglegyen a motiváció. A főnök, a tréner nem elég. Magunk miatt kell jobb emberré válnunk. Ha ez nincs meg bennünk, akkor teljesen mindegy, semmi sem segít" - mondja határozottan hozzátéve azt is, hogy napjainkban azonban jóval könnyebb jobb vezetővé válunk, mint bármikor. A szükséges tudás és az információ elsajátítása ma már nagyságrendekkel egyszerűbb, mint akár csak évekkel, nemhogy évtizedekkel korábban. A gamification segítségével ugyanis a mindennapjainktól elszakadva tudunk, csak a szükséges képességekre koncentrálva fejlődni.