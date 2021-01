130 önkormányzatott palizott be a csaló férfi: lebukott, miliós büntetést szabtak ki rá

Száznál is több dunántúli önkormányzatot, valamint tucatnyi vállalkozást és magánszemélyt csapott be turisztikai kiadványok ígéretével egy magát írónak, szerkesztőnek valló zalai férfi, aki csalások miatt már többször volt büntetve - közölte a Zala Megyei Főügyészég szóvivője. Pirger Csaba elmondása alapján a jelenleg 65 éves férfi a csalások miatt rá kiszabott büntetései után legutóbb tíz éve szabadult a börtönből feltételes kedvezménnyel. Szabadulása után sem vagyona, sem rendszeres jövedelme nem volt, ezért saját és családja megélhetését továbbra is csalásokból biztosította: könyvkiadóként, íróként vagy szerkesztőként bemutatkozva zalai, somogyi és Vas megyei önkormányzatoktól, cégektől, magánszemélyektől szerzett pénzt.

A vádlott 2011-ben és 2012-ben Somogy megyei és Balaton-parti vállalkozásokat keresett fel azzal, hogy az általa készítendő Szépséges tájaink és Isteni étkeink című turisztikai és gasztronómiai kiadványokban pénzért megjelenési lehetőséget biztosít számukra, de a kiadványokat nem volt szándékában megjelentetni. A bíróság 23 rendbeli csalás bűntettében és 63 rendeli csalás vétségében találta a férfit bűnösnek, amiért három és fél év szabadságvesztésre és több mint 3,6 millió forint vagyonelkobzásra ítélte.

Elítélték, de folytatta a csalást

2013 és 2017 között a felesége ügyvezetése alatt álló kiadói kft. tagjaként Somogy és Zala megyei önkormányzatoknak ajánlott megjelenési és bemutatkozási lehetőséget a Szépséges tájaink/Kis-Balaton, Déli-Pannonhát és Szépséges tájaink/Őrségtől a Mecsekig című könyvekben. A cég működése során azonban 2,8 millió forintos adótartozást halmozott fel, a bejegyzett székhelyén nem volt megtalálható, ezért a cégbíróság elrendelte a kft. kényszertörlését.

Adószámos magánszemélyként, illetve egyéni vállalkozóként folytatta ezután a tevékenységét a vádlott, de miután 2017-2019-ben nem nyújtott be adóbevallást, több mint 1,1 millió forintos adótartozása miatt a kormányhivatal törölte őt az egyéni vállalkozók nyilvántartásából is. Ebben az időszakban a férfi - jelentősen eladósodva - 130 Zala, Vas és Somogy megyei, jellemzően kistelepülési önkormányzatot, illetve néhány szálláshelyet, borászatot üzemeltető és turisztikai szolgáltatást nyújtó magánszemélyt és vállalkozást keresett meg azzal, hogy a - valójában nem létező - PelsoLibri Kiadó nevében kiadványokra előleget vegyen fel.

A megtévesztettek 24 ezer és 280 ezer forint közötti összegeket fizettek a vádlottnak, aki azonban a kiadványokat nem készítette el, a pénz átutalása után a sértettek pedig már nem is tudták őt elérni. Még 2017-ben három kiadvány nyomtatását megrendelte ugyan egy szekszárdi vállalkozótól, de a mintegy 6,3 millió forint összegű nyomdai munkák értékét teljes mértékben nem egyenlítette ki. Többszöri felszólításra összesen 4,8 milliót kifizetett, de az elkészült könyvek egy részét el sem szállította a nyomdából.

Az átvett kiadványokat a három megye önkormányzatainak, illetve turizmussal foglalkozó magánszemélyeknek, vállalkozásoknak igyekezett értékesíteni. A Lenti Járási Ügyészség a férfi ellen 91 rendbeli csalás bűntette és 54 rendbeli vétsége miatt emelt vádat, miután üzletszerűen elkövetett csalárd tevékenységével 130 települési önkormányzatnak, hat vállalkozásnak és kilenc magánszemélynek

összesen 11,4 millió forint meg nem térült kárt okozott.

Címlapkép: Getty Images