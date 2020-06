Zápor, zivatar és még szélvihar is lehet a hónap első munkanapján

Éjszaka a Duna-Tisza közén és a Dél-Alföldön felhős marad az idő, másutt többnyire kiderül az ég. Hajnaltól észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, és egyre inkább gomolyosodik.

Kedden szórványosan valószínű zápor, keleten és az Alpokalján van nagyobb esély zivatarra. Északkeleten átmenetileg zárt is lehet a felhőtakaró, arrafelé eső is előfordulhat. Az északias szél kedden a Dunántúlon több helyen lesz erős. Záporok, zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 13 fok között alakul, északkeleten lesz hűvösebb, míg a felhős Dél-Alföldön az enyhébb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 17 és 23 fok között valószínű, de északkeleten néhol kissé hűvösebb is lehet.