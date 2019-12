Vonattal utazók, figyelem: ezt jobb, ha tudod a büfékocsis járatokról

Tombol az Advent-szezon, ilyenkor mindenki megőrül a karácsonyi vásárokért: sokan még külföldre is kiugranak, hiszen a pesti mellett például Zágrábban, Bécsban, Münchenben vagy Prágában is fergeteges a karácsonyi hangulat. A MÁV rendre kedvezményeket is hirdet ilyenkor, így párezer forintból meg lehet járni Bécset, de még Münchent is meg lehet úszni vonattal 20 ezer környékén, ha élelmes az ember. Ugyanakkor, ha megéhezünk, megszomjazunk akkor mélyen a zsebbe kell nyúlni: ha mondjuk egy háromtagú család ebédelne egyet valamelyik büfékocsiban, akkor akár a jegyár többszörösét is el lehet költeni.

Bár a budapesti karácsonyi vásár is gyönyörű, egyre több magyar indul útnak valamelyik környező nagyvárosba, hogy ott adja át magát az ünnepi hangulatnak. Erre az egyik legegyszerűbb, és legpraktikusabb mód a vonat: szinte minden közeli nagyváros elérhető vele, és olykor gyorsabb, de minden bizonnyal biztonságosabb is, mint autóval útra kelni - főképpen így télen. Nem mellesleg pedig így mindenki tudja élvezni a forralt bort, puncsot és az egyéb alkoholos különlegességeket is, nem kell azon aggódni, hogy még vezetni is kell. Ráadásul például Bécs, Zágráb, Pozsony, vagy Krakkó csupán pár órára van, de nincs sokkal messzebb Prága, vagy München sem.

A külföldi adventezés népszerűségén felbuzdulva a MÁV is rendre kampányol a nemzetközi járatokkal: Bécsbe például a felnőttek már 28 eurótól (kb. 8600 forint) eljuthatnak, de Zágrábba is csak 2 euróval drágább a jegy. Pozsonyba még olcsóbban kivonatozhatunk: 17,5 euróba (5800 forintba) kerül a felnőtteknek az odaút. A külföldi nagyvárosokba különböző vasúttársaságokkal közreműködve üzemeltet járatokat a MÁV, így a többi mellett az osztrák vasúttársaság (ÖBB) által üzemeltetett Rail Jetekkel, a cseh České Dráhy vonataival, vagy az EuroCity járatokkal is utazhatunk.

Megkeresésünkre a MÁV azt írta, az adventi időszakban még mindig a bécsi adventi vásár a legnépszerűbb a magyar utasok körében, ezért az adventi szombatokon Advent nevű menetrendben is meghirdetett gyorsvonat közlekedik Budapest és Bécs között.

A vonataink a megszokottnál magasabb, 80 százalék feletti kihasználtsággal közlekednek, de naponta többször, különösen hétvégén teltházzal indulnak, ezért a MÁV-START javasolja, hogy aki ebben az időszakban utazik, feltétlenül váltson helyjegyet is. A menetrendszerinti járatokon kívül évek óta közlekedtetünk adventi vonatot Pécs és Zágráb között, illetve az idei menetrendi időszakban már Budapestről Grazba is. Mindkét járat kedvelt volt az utasok körében, rövid időn belül minden jegy elkelt. Az adventi utasok többsége egy napot tölt a célállomáson

- közölte a társaság.

Aki többórás nemzetközi utazásra adja a fejét, nem árt előre felkészülnie, mert hiába tudjuk szuperolcsón megvenni a jegyeket a járatokra, arra is gondolni kell, mi lesz akkor, ha út közben mondjuk megéhezünk, megszomjazunk. Szerencsére a nemzetközi vonatokon igénybe vehetjük az étkezőkocsikat is: már, ha van elég pénzünk, mert abból bizony sok kell a vasúti büfékbe. Ha mondjuk egy család meg akarna ebédelni, akkor az akár az utazásnál is többe kerülhet. A Pénzcentrum megnézte, milyen árakon sütnek-főznek a különböző vasúttársaságoknál.

Körúti ár a cseheknél

A České Dráhy vonatain - ezek "meglepő módon" főképpen Csehország felé közlekednek - a készpénz mellett elfogadnak bankkártyát is, illetve többféle utalvánnyal is lehet fizetni. Egy ebédmenü levessel és főétellel 7,7 euróba, több mint 2500 forintba kerül, ez az étlap szerint mindig más. Ha a leves helyett inkább valami innivalót kérnénk (kólát, vagy ásványvizet) a főételhez, azért 6,6 eurót, majdnem 2200 forintot kell fizetni - ezt a kombinációt bisztró menü néven kell keresni a cseh társaságnál.

3,7 euróért (több mint 1200 forintért) pedig egy süteményt, illetve egy teát, vagy kávét kapunk. Többféle reggelit is kínálnak: egy pár virsli, mustárral, kecsappal, vajjal és lekvárral 4,5 euróba (csaknem 1500 forintba) kerül, 5,8 euróért, tehát majdnem 2000 forintért van még sonkás tükörtojás is, amihez jár sajt is, illetve vaj, lekvár meg egy meleg ital.

A levesek 2,3 euróba kerülnek: átszámolva 760 forintért gulyást, vagy karfiollevest lehet enni. Egy adag rántott hús sültkrumplival 6,2 euró, több mint 2000 forint. A legdrágább főétel pedig a 7,5 eurós (2500 forintos) borsos borjúhús lencsesalátával. A desszertek egységesen 2,3 euróba (kb. 760 forintba) kerülnek, a csokis palacsinta és a szilvás pite mellett a klasszikus mézes Medovník tortát is meg lehet kóstolni.

És akkor az italok: egy Red Bull szintén 760 forint, míg a 0,33 literes ásványvízért átszámolva csaknem 400 forintot kérnek, a 0,25 literes kóláért pedig már csaknem 500 forintot kell fizetni. A sörök is hasonló áron mennek: fél liter Budweiser vagy Kozel 1,6 euróba, 530 forintba kerül. De van Becherovka vagy Finlandia vodka is: 3,3 euróért, tehát 1100 forintért adnak 5 centilitert.

Besírsz az osztrák árakon

Kicsit sokkoló a cseh étlap után átpillantani az ÖBB kínálatára, ahol forintban is írják az árakat: egy reggeli menü 3310 forintba kerül: ezért adnak egy császárzsömlét, vajat, lekvárt vagy mézet vagy Nutellát, sonkát, sajtot, fűszeres krémsajtot, egy croissant és egy meleg italt. Az olcsóbb reggeli csak 1820 forint, ám ehhez csak egy zsemle, vaj, a lekvár-méz-Nutella triumvinátus egyike, illetve egy meleg ital jár. Van biomüzli is, rémjoghurttal, teljes kiőrlésű kenyérrel, krémsajttal, almával és meleg itallal - ezért 2580 forintot számít fel az ÖBB konyhája.

Egy gulyásleves itt kereken 2000 forint, a húslevesért 1670-et kérnek. A főételek közül a zöldséggulyás hajdinával 3670 forint, a sajtos makaróni pedig 3240. Egy adag rántotthús petrezselymes krumplival több mint 4000 forint, de van borjúpaprikás is, ami nokedlivel 4430 forintért kapható a Rail Jeten. Van pulled pork burger is káposztasalátával, ez 2730 forintba kerül, egy rántotthúsos zsemle pedig 1970. És hát szégyen is lenne, ha az osztrák vasútnál ne lehetne sacher virslit venni: mustárt, tormát is adnak hozzá, meg egy császárzsemlét, mindezt 1970 forintos áron. Vannak szendvicsek is 1170-ért, croissant 910 forintért és diós-mogyorós kiflit is árulnak, azért 1090 forintot kell fizetni.

Nassolnivaló is van, egységesen 690-ért: Manneer nápolyi, Snickers, mogyoró a választék. Egy zacskó almacsipszért 1090-et kérnek, míg egy sima alma 370-be kerül. A desszertek elég íncsiklandóak: van mákos császármorzsa amarettók-meggyes szósszal 2730 forintért, vaníliaöntetes almás rétest pedig 2000 forintért lehet enni. A muffin egy ezresbe kerül.

Ha már eszünk, igyunk is: 990-ért mondjuk fél liter ásványvizet, 1090-ért pedig van Almdudler, kóla, illetve szénszavas gyümölcsös üdítők is. Egy Red Bull 1420 forintba kerül. Aki sörözni akar, vélhetően infarktust fog kapni a RailJeten: egy sim a Gösser 1310 forintba kerül, egy Edelweiss 1420-ba - ezel fél literesek. 0,33 liter Heinekenért pedig 1420-at kérnek. A rövidek is elég húzósak: 2 centiliter Jager 1640, 0,25 liter Gin Tonic Blue Gin pedig 3630-ba, ha tonik nem kell bele, akkor csak 2440 forintot kell fizetni. 4 centiliter vodkát 1860 forintért ihatunk.

És akkor a kávé, aminek az árától is felgyorsul a szívverés: egy presszó 840, egy dupla presszó 1420 forintba kerül a vonaton, a capuccino pedig 1130-ba.

Itthon mi a helyzet?

Kevesen tudják, de a MÁV belföldi járatain is van étkezőkocsi. Legalábbis a nyáron a balatoni járatokon helyezte ezeket ütembe a MÁV, tesztjelleggel a szezon végéig. Egyelőre nem tudin, lesz-e folytatása a dolognak, de vélhetően sikere volt a tesztnek. Akkor a Pénzcentrum elsőként számolt be az árakról - amik olykor jóval kedvezőbbek a fentebb felsoroltaknál.

Szendvicseket és salátákat 950 és 1 690 forint között vásárolhattunk a balatoni vonatokon, de aki például egy sajtkrémlevest vagy paradicsomlevest kívánt annak csupán 350 forintot kellett kifizetnie. A főételek is elég változatosak, volt például zöldborsós csirke rizzsel, de zöldséges lencseragu is egyaránt 1 390 forintért. A főételek között találjuk meg a START burgert is, amiben 16 dekás húspogácsa bújik meg 1 290 forintért. Viszont a hamburgert menüben is kérhetjük, amiben maga a hamburger, egy 20 dekás sült krumpli, illetve nem ám valamiféle üdítőital, hanem csapolt sör kapott helyet összesen 1 890 forintért.

Desszertek közül is válogathattunk, Somlói és Epres sajttorta egyaránt 750-ért. Egy félliteres ásványvíz 250, egy energiaital 290, a kóla és a rostos üdítő pedig 390 forintba került. A főételek után a söröknél érhető el a legnagyobb választék: csapolt sör 390 forintért, nagyüzemi felsőerjesztésű ale 490-ért, craft sör 990-ér, búzasör 690-ért, illetve alkoholmentes és ízesített egyaránt 490-ért.

A sör mellett persze voltak borok is, igaz csak háromféle, amik mind ugyannyiba, 0,19 literenként 790 forintba kerültek. Aki pedig rövidezne is egy kicsit, az egy feles páleszt beverhet 1 190-ért, Unikumot 1 490-ért, de akár vodkát is 1 190-ért. Egy presszókávé viszont csak 200 forintba került, míg egy Cappuccino 300-ba, egy tea pedig szintén ugyanennyibe. Aki pedig nassolna inkább, az vehetett magának 950-ért nachost mártogatóssal, csipszet 490-ért, de akár pisztáciát is 750 forintért.

A magyar pénztárcára szabva



Azt is megkérdeztük a MÁV-tól, hogy mennyire népszerűek az étkezőkocsik, válaszükban kifejtették, hogy a nyári menetrendi időszakban elindított balatoni étkezőkocsikat az érintett vonatok utasainak körülbelül 10-15 százaléka vette igénybe.

Az őszi időszakban indított bécsi és brassói étkezőkocsik kihasználtságával kapcsolatban az adatok értékelése jelenleg folyamatban van, de hasonló eredményre számítunk. Az utasok körében a legnépszerűbb a nyári balatoni járatokon a csapolt sör és a START Burger néven árusított hamburger volt, az ősszel elindított bécsi és brassói étkezőkocsikon pedig a gulyásleves és a marhapörkölt.

Azt is megtudtuk, hogy a kínálat és az ár meghatározása a MÁV-START szolgáltatásfejlesztéssel foglalkozó szakembereinek a feladata. Az étkezőkocsik újraindításával párhuzamosan igyekeztek a fizetőképes kereslethez és a mai kor trendjeihez szabott étlapot összeállítani.

Így például a Balatonnál és a Székelyföld felé 390 forintért kapható csapolt sör, 2000 forint alatt főételek; a kínálatba pedig olyan népszerű streetfood jellegű termékek is bekerültek, mint például a START Burger, a Vega Burger vagy éppen a hotdog. Az adventi időszakban - január 5-ig - pedig karácsonyi menüvel bővítettük a kínálatot egyes nemzetközi járatok étkezőkocsijaiban.

- tették hozzá.