Videón a havazás: nagy pelyhekben hullott ma a Kékesen

Nagy pelyhekben hullott a hó a Mátrában, valaki a Kékesen meg is örökítette ezt. Szerdán több magyar hegycsúcson is havazott már.

Ahogyan a Pénzcentrum is beszámolt róla, szerdán több magyar hegycsúcson is havazott. Az egész Nagy-Hideg-hegyen kezdődött, aztán a csapadékzóna elérte a Mátrát, így a Kékestetőn is elkezdett hullani a hó, de az Időkép.hu hajag-tetői és a pilis-tetői webkameráin is láttak hópelyheket. Mindenhol fagypont körülre hűlt a levegő. A Kékesről most egy videót is posztoltak az egyik meteorológiai Facebook-csoportba, látszik, hogy elég keményen elkezdett havazni délután. A felvételt sajnos nem lehet beágyaznia cikkbe, de nyilvános, így azt csak itt tudod megnézni!

Gaál Áron, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa az MTI-nek azt mondta: frontzóna van az ország felett. Ennek nyomán a magasabb hegycsúcsokon hullhat pár szem hó, de nagyobb havazás nem várható. A hétvégén ismét melegedés várható. Egyes helyeken 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet lehet - közölte a meteorológus.