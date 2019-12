Videó: ezzel ravasz módszerrel razziáznak a zsaruk a pesti utakon

Jelzés nélküli autókkal ellenőrzi a budapesti forgalmat a rendőrség. Eddig 72 sofőrt kaptak el, és büntettek meg valamilyen szabálysértésért.

Hat napon keresztül civil autókból ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket Budapesten a rendőrök. Olyan autósokat szűrtek ki és büntettek meg, akik vezetés közben telefonáltak, nem kötötték be a biztonsági övüket, nem vették figyelembe a záróvonalat, vagy átmentek a piroson, de a gyorshajtókat is megállították, írják a Police.hu-n. Az akciókról egy videós összeállítást is közöltek a hatóságok:

A közel egyhetes akció alatt összesen 72 sofőrt büntettek meg:

12-en átlépték a záróvonalat,

11-en a buszsávot használták,

10-en vezetés közben telefonáltak,

7-en túl gyorsan hajtottak,

12-en pedig átmentek a piros lámpán,



és csekket kaptak azok is, akik jogosulatlanul parkoltak mozgáskorlátozott parkolóhelyen, nem vették figyelembe a megállni tilos táblát, a kötelező haladási irányt, vagy nem használták a biztonsági övet.