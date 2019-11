Veszélyes hóbort terjed Budapesten: bolond, aki így bliccel a villamosn

Egyre gyakrabban utaznak emberek a Combino villamosok hátuljába kapaszkodva. A szakértők szerint életveszélyes a mutatvány, a BKK pedig azt közölte, nincs eszköz a kezükben, amivel meg lehetne állítani a "tujázókat".

Pénteken késő este videóztak le egy újabb "tujázót" a 4-6-os villamoson, ezúttal egy fiatal lány utazott a villamos hátuljába kapaszkodva - számolt be az RTL Klub híradója.

Nagy Ferenc, a Villamos Független Szakszervezet képviselője azt mondta, a mutatvány életveszélyes is lehet, mert a villamosok akár 50 km/h-val is tudnak menni két megálló között, és ha ilyenkor valaki leesik, az súlyos sérüléseket szenvedhet, illetve az is előfordulhat, hogy a szembejövő villamos alá esik, és elgázolják.

A csatorna hozzátette, a tujázás azért is veszélyes, mert ott, ahol a potyautasok kapaszkodni szoktak, éppen egy szerelőajtó van a Combino villamosokon, amely könnyen ki is tud nyílni, és így még könnyebben leeshet az illető.

A BKK a csatorna kérdéseire azt válaszolta, ismerik a jelenséget, de hivatalos bejelentés nem érkezett hozzájuk ilyen esetekről. Hozzátették, a villamosvezetők nem látják, ha valaki felkapaszkodik a jármű végébe, és nincs eszköz a társaság kezében, amellyel megakadályozhatnák.