Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. január 31.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2021. január 31.

Névnap

Marcella

Deviza árfolyam

EUR: 357.63 Ft

USD: 294.19 Ft

CHF: 330.95 Ft

GBP: 403.90 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 43517.12

OTP: 13500 Ft

MOL: 2220 Ft

RICHTER: 8325 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2021.01.23.

Az ötöslottó nyerőszámai a 3. héten emelkedő számsorrendben a következők:

22, 34, 52, 63, 85.

Joker: 791325

A 3. héten nem volt telitalálatos szelvény. További nyeremények:



4 találat: 1 476 095 forint

3 találat: 21 085 forint

2 találat: 1 995 forint

A 4. játékhéten 1 milliárd 140 millió forint lesz a várható főnyeremény az Ötöslottón.

Országos középtávú előrejelzés

Január 31. vasárnap: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de délután az északi megyékben már vékonyodik, csökken a felhőzet. Többfelé várható havazás, havas eső, illetve a déli megyékben eső, néhol ónos eső is. Délután egyre inkább a legdélibb országrészre valamint a Tiszántúl déli felére húzódik vissza a csapadék, eső ekkor már csak a Dél-Alföldön valószínű. Összességében a legkevesebb csapadék az északi határszélen, az északkeleti országrészben, a legtöbb a Dél-Dunántúlon várható. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, ami helyenként hordhatja a havat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +2 fok között valószínű. Késő estére -8, +1 fokra hűl le a levegő.

Február 1. hétfő: Észak, északnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, de a Tiszántúlon többnyire erősen felhős marad az ég. Eleinte délkeleten még több helyen várható havazás, havas eső, majd fokozatosan megszűnik a csapadék. Az ország nagy részén mérsékelt marad a változó irányú szél, de a Fertő körül a déli, északkeleten az északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -7 fok között, de a havas, kevésbé felhős tájakon -12 fok közelében alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +4 fok között várható.

Február 2. kedd: Hajnalban ködfoltok képződhetnek, majd napközben általában változóan felhős lesz az ég több-kevesebb napsütés is lehet, majd délután nyugaton megnövekszik a felhőzet. Legfeljebb néhol alakulhat ki jelentéktelen csapadék. Néhol megélénkül a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és -6 fok között alakulhat, de a kevésbé felhős, havas részeken jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Fokozottan figyeljünk oda a közlekedésnél. Többfelé várható eső, de az ország északi felén havas eső, hó, délebbre havas eső, hajnalban ónos eső is várható. Vasárnap is még több helyen lehet havazás, de a déli, délkeleti tájakon havas eső, eső is előfordul. A csapadék által csúszós, síkos útszakaszokra készülhetünk.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegfront hat szervezetünkre. Ilyenkor nő a görcskészség, ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok is felléphetnek, fejfájás is előfordulhat.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!