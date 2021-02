Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. február 14.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2021. február 14.

Névnap

Bálint, Valentin

Deviza árfolyam

EUR: 358.79 Ft

USD: 296.08 Ft

CHF: 331.91 Ft

GBP: 410.11 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 43389.33

OTP: 13150 Ft

MOL: 2234 Ft

RICHTER: 8475 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2021.02.13.

Az ötöslottó nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:

26, 45, 48, 78, 79.

Joker: 634631

A 6. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón. További nyeremények:



4 találat: egyenként 2 703 085 Ft;



3 találat: egyenként 25 150 Ft;



2 találat: egyenként 2 110 Ft.

A 7. játékhéten 1 milliárd 750 millió forint lesz a várható főnyeremény az Ötöslottón.

Országos középtávú előrejelzés

Február 14. vasárnap: Többnyire gyengén felhős, napos idő várható, az ország déli, illetve keleti kétharmadán lehet több felhő az égen. Reggel a keleti megyékben elvétve még előfordulhat hózápor, később csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, a Dunántúli-középhegységben és a Balaton mellett időnként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű. Ugyan jórészt pozitív tartományban alakul majd a hőmérséklet, de az erős szél sokat ront majd a hőérzetünkön. Késő estére általában -8, -3 fok várható, de északkeleten néhol már ekkor is -10 fok alá hűl a levegő.

Február 15. hétfő: Általában sok napsütésre számíthatunk, inkább csak az északkeleti, keleti országrészben lehetnek időnként erősebben felhős körzetek, itt-ott hózáporral. Estétől északnyugat, nyugat felől összefüggőbb felhőzet érkezhet, de ebből még nem valószínű csapadék. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -12 fok között valószínű, de a derült, szélvédett, havas vidékeken -13, -19 fokot is mérhetnek. Délután -3, +4 fok lesz a jellemző.

Február 16. kedd: A keleti országrészben jobbára gyengén felhős időre van kilátás, általában többórás napsütéssel. A Dunántúlon többnyire közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, elszórtan előfordulhat hószállingózás, havazás is. Helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél. A minimum-hőmérséklet általában -4 és -12 fok között alakul, azonban a derült, szélvédett, havas tájakon -13, -19 fokot is mérhetnek. Délután is csupán -3, +4 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Hazánk déli és keleti kétharmadán a gomolyfelhőkből futó hózáporok is kialakulhatnak, emiatt még a jégmentesített utak is újból síkosak lehetnek. A megerősödő északi szél a Balatonnál, valamint a Dunántúli-középhegységben viharossá fokozódhat, ez iránytartási problémát okozhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontmentes, de továbbra is fagyos idő várható. A hideg miatt ereink összehúzódnak, rosszabb lesz bőrünk vérellátottsága, ez bőrünk kiszáradását, végtagjaink gyors kihűlését eredményezheti. A sok napsütés javítja kedélyállapotunkat.

