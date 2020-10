Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 11.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2020. október 11.

Névnap

Brigitta, Gitta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 356.26 Ft

USD: 301.18 Ft

CHF: 331.02 Ft

GBP: 392.92 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 33660.44

OTP: 9870 Ft

MOL: 1670 Ft

RICHTER: 6680 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2020.10.10.

Az ötöslottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 12, 27, 38, 47

Joker: 798276

A 41. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón. További nyeremények:



4 találat: 889 205 forint

3 találat: 12 720 forint

2 találat: 1 315 forint

A 41. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón; a 42. héten 2 milliárd 480 millió forint lesz a várható főnyeremény.

Országos középtávú előrejelzés

Október 11. vasárnap: Keleten, délkeleten még hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, másutt többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. A Dunántúlon és a középső országrészben délelőtt helyenként, késő délutántól egyre többfelé várható eső, zápor. A délkeleti részeken csapadék nem valószínű. A Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, északi szél. Keleten csak néhol lesz élénk a keleti, északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17, délkeleten 18 és 20 fok között valószínű. Késő estére 7 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.

Október 12. hétfő: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Hosszabb felszakadozások délelőtt keleten, délután inkább a Nyugat-Dunántúlon fordulhatnak elő, ezeken a tájakon némi napsütés is lehet. Többfelé várható eső, zápor: a csapadékzóna a Tiszántúlt a nap második felében éri el, eközben a nyugati megyékben megszűnhet a tartós csapadékhullás. Kezdetben a keleti vidékeken még déli irányú lesz a szél, majd ott is északnyugatira, északira fordul, és sokfelé meg is erősödik, a Dunántúlon, illetve estétől északkeleten viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet általában 11 és 18 fok között valószínű, de egészen északkeleten 20, 22 fokot is mérhetnek.

Október 13. kedd: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmeneti felszakadozások inkább csak nyugaton, délnyugaton lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, akár nagy területen is jelentős mennyiség hullhat. A nyugati vidékeken valószínű a kevesebb csapadék. Az északi, északnyugati szelet erős, helyenként viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9 és 14 fok között valószínű, de egészen északkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Általában kedvezők lesznek a közlekedés időjárási feltételei. A hajnali, reggeli órákban párássá válhat a levegő, az útra kelők helyenként ködfoltokkal találkozhatnak. Szombat este a Nyugat-Dunántúlon kis eséllyel előfordulhatnak kissé nedves útszakaszok.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás várható. A hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén, görcshajlam, asztmatikus rohamok, míg a melegfrontra reagálóknál álmatlanság, vérnyomás problémák, koncentráció zavar léphet fel.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!