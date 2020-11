Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. november 1.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2020. november 1.

Névnap

Marianna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 366.76 Ft

USD: 314.60 Ft

CHF: 343.39 Ft

GBP: 407.94 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 32279.17

OTP: 9810 Ft

MOL: 1527 Ft

RICHTER: 6425 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2020.10.31.

Az ötöslottó nyerőszámai a 44 héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 62, 71, 77, 78.

Joker: 905876

A 44. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón. További nyeremények:



- 4 találat: 5 322 625 forint

- 3 találat: 29 275 forint

- 2 találat: 1 945 forint

A 44. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón; a 45. játékhéten 2 milliárd 950 millió forint lesz a várható főnyeremény.

Országos középtávú előrejelzés

November 1. vasárnap: A Dunától keletre általában kevés lesz a felhő, míg a Dunántúlon és a Duna vonalában inkább csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Reggelig helyenként párás lesz a levegő, ködfoltok is előfordulnak. Késő délutántól északnyugat felől egyre többfelé beborul az ég, és este a Dunántúl északi felén és Közép-Magyarországon az eső is elered. A többnyire mérsékelt déli szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 11 és 15 fok között valószínű, de a délnyugati határ mentén kissé melegebb is lehet. Késő estére általában 5, 13 fokra hűl le a levegő.

November 2. hétfő: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható. Főleg a Dunántúlon lehet szakadozottabb a felhőtakaró. Számítani kell párásságra, ködfoltokra. A köd főként északon, északkeleten helyenként tartósabban megmaradhat. Északkeleten többfelé, másutt helyenként valószínű szitálás, kisebb eső. Mérsékelt marad a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 16 fok között várható, ugyanakkor nyugaton helyenként 17, 19 fok is lehet.

November 3. kedd: Gyengén és erősen felhős területek egyaránt lesznek. Reggel és este többfelé, napközben helyenként párásságra, ködre is számítani kell. Néhol előfordulhat szitálás, gyenge eső. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között valószínű, ugyanakkor a naposabb tájakon 16, 19 fok is lehet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka főként a Dunántúlon, illetve az Alföldön válhat párássá a levegő, és foltokban köd is képződhet, de vasárnap reggel hamar javulnak majd a látási viszonyok. Számottevő csapadék vasárnap késő délutánig, estig nem valószínű, de később északnyugaton gyenge eső már előfordulhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk felléphet fejfájás, fáradékonyság, álmatlanság, vérnyomás-ingadozás.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!