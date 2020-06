Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. június 21.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2020. június 21.

Névnap

Alajos, Leila

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 345.87 Ft

USD: 309.19 Ft

CHF: 324.79 Ft

GBP: 382.13 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 37279.82

OTP: 11440 Ft

MOL: 1914 Ft

RICHTER: 6930 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2020.06.20.

Az ötöslottó nyerőszámai a 25. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 8, 12, 16, 68.

Joker: 671818

A 25. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón. További nyeremények:



4 találat: egyenként 783 045 Ft



3 találat: egyenként 10 845 Ft



2 találat: egyenként 1 335 Ft

Ezen a héten (25.) nem volt telitalálat az ötösön; így a jövő heti (26.) várható főnyeremény 1 milliárd 212 millió forint.

Országos középtávú előrejelzés

Június 21. vasárnap: Északkeleten is megnövekszik a felhőzet, főleg arrafelé lehetnek hosszabb-rövidebb napos időszakok. Nagyobb számban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, északkeleten zivatar és felhőszakadás is, másutt inkább csak elszórtan lehet időszakos eső. Az északnyugati szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a térség északi részein gyakran viharossá fokozódik, a keletebbre eső tájakon jobbára mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. A hőmérséklet kora délután általában 19 és 25, késő este 15 és 20 fok között várható.

Június 22. hétfő: A gyakran változó felhőzet mellett főleg a Dunántúlon süthet ki hosszabb időre a nap. A Dunától keletre többfelé, a Dunántúlon elszórtan valószínű zápor, zivatar, a Nyugat-Dunántúlon kicsi a csapadék esélye. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, a Dunántúlon gyakran lesz viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 28 fok között alakul.

Június 23. kedd: Nyugat felől csökken a felhőzet, napközben már kevés lesz a felhő, sok napsütés várható. Eleinte keleten zápor még előfordulhat. Az északi, északnyugati szél többfelé erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23, 28 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Változóak lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. Hazánkban több helyen számítani lehet záporesőre, így nedves, csúszós útszakaszokra. Zivatarok nagyobb eséllyel északkeleten és délnyugaton alakulnak ki. Eleinte az északkeleti tájakon néhol felhőszakadás is előfordulhat. Sokfelé megerősödik az ÉNY-i, NY-i szél, zivatarban viharos lökések is lehetnek.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, ám vasárnap délután melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, vérnyomásváltozás jelentkezhet.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!