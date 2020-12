Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. december 6.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2020. december 6.

Névnap

Miklós

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 358.32 Ft

USD: 295.83 Ft

CHF: 331.53 Ft

GBP: 396.87 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 39227.87

OTP: 11960 Ft

MOL: 2016 Ft

RICHTER: 7455 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2020.12.05.

Az ötöslottó nyerőszámai a 49. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 7, 28, 58, 77.

Joker: 463008

A 49. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón. További nyeremények:



- 4 találat: egyenként 780 150 Ft;

- 3 találat: egyenként 11 400 Ft;

- 2 találat: egyenként 1 325 Ft.

A 49. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón; az 50. játékhéten 3,75 milliárd forint lesz a várható főnyeremény.

Országos középtávú előrejelzés

December 6. vasárnap: A legtöbb helyen feloszlik a hajnalra képződött köd, illetve rétegfelhőzet, és az ország nagy részén változó mennyiségű és vastagságú, főként magasszintű felhőzetre számíthatunk többórás napsütéssel. A nyugati határvidéken azonban tartósabban felhős, párás, néhol ködös maradhat az idő. Délutántól aztán délnyugat, nyugat felől befelhősödik az ég, és estétől egyre több helyen valószínű eső, záporeső. A délkeleti, keleti szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de délkeleten kissé enyhébb, a nyugati határvidéken pedig akár több fokkal hidegebb lehet az idő. Késő estére 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.

December 7. hétfő: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, délutántól nyugat felől vékonyodni kezd a felhőtakaró, ezeken a részeken estétől pára, köd képződhet. Sokfelé számítani lehet ismétlődő esőre. Napközben a csapadékzóna nyugatról lassanként kelet felé húzódik. A keleti, délkeleti szél eleinte még több helyütt erős lesz, majd délutántól mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul.

December 8. kedd: Szakadozottá válik, majd csökken a felhőzet. A nyugati határszél fölé vastagabb, míg a Dunántúlra fátyolfelhőzet sodródik be a délutáni órákra, másutt többórás napsütés valószínű. A déli órákra keleten is megszűnik a csapadék, de elvétve kisebb záporeső előfordulhat. A felhősebb nyugati határszélen azonban kisebb eső, zápor is valószínű. A délkeleti, keleti szél megélénkül, a Dunántúlon, a Bakonyban néhol időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Változóak lesznek a közlekedés időjárási feltételei. Éjszaka néhol ködfoltok csökkenthetik a belátható útszakasz hosszát. Vasárnap jobbára napos idő lesz, csapadék csak az esti óráktól várható a nyugati országrészben, akkor ott csúszósak lehetnek az utak. A Kisalföldön és az ország középső részén sokfelé számíthatunk szélerősödésre, ami iránytartási problémát okozhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Vasárnap délutántól meleg fronthatás várható. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás.

