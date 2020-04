Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. április 12.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2020. április 12.

Névnap

Gyula

Friss hírek

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2020.04.11.

Az ötöslottó nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:

35, 45, 50, 62, 65.

Joker: 123505

Ezen a játékhéten (15.) nem volt telitalálat az ötösön. További nyeremények:



- 4 találat: egyenként 4 250 615 Ft

- 3 találat: egyenként 28 295 Ft

- 2 találat: egyenként 2 445 Ft

A 15. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón. A jövő heti (16.) várható főnyeremény 600 millió forint lesz.

Országos középtávú előrejelzés

Április 12. vasárnap: A többórás napsütés mellett elsősorban az ország északnyugati, északi felében gomolyfelhők képződnek, majd délután nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet. A legtöbb napsütés az Alföldön valószínű. Az Alpokalja fölé délután, este egy-egy zápor besodródhat. A déli szelet élénk, a Kisalföldön néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Késő estére többnyire 10 és 16 fok közé hűl le a levegő.

Április 13. hétfő: Főként magasszintű felhőzet szűri a napsütést, eleinte csupán a keleti, északkeleti országrészben lehet alacsonyszintű felhőzet, arrafelé már a reggeli, délelőtti órákban kisebb eső, záporeső is előfordulhat. Délutántól már többfelé megvastagodik a felhőzet, és az ország északi felén többfelé lehet záporeső, néhol zivatar is. Napközben többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a délnyugati szél, mely délutántól egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul. Élénk, erős lökések az északias szelet is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Április 14. kedd: Éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé alakulhat még ki eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. A délelőtti órákban északnyugat felől várhatóan elkezd vékonyodni, szakadozni a felhőzet. Délután tovább csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is, legfeljebb néhol alakulhat ki futózápor. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérik erős, elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogközben viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Alapvetően kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei: Száraz utakon autózhatunk, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad, iránytartást nehezítő széllökések nem várhatók.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, de melegfront jellegű panaszok - pl.: fejfájás, koncentrálási nehézségek - előfordulhatnak.

