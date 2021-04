Változtak a MÁV-HÉV és Volán menetrendek: így közlekednek húsvétkor a buszok, vonatok

A MÁV-Volánbusz-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok - MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV - a húsvéti ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét. A járványhelyzet miatt a közlekedési társaságok kérik, hogy aki teheti, most halassza el utazását. Aki mégis elindul, viseljen maszkot, a nem egy háztartásban élő utasok lehetőség szerint tartsanak egymástól másfél méteres távolságot az állomásokon és járműveken.

A húsvéti ünnepi forgalom ideje alatt a vonatok április elsején a pénteki, 2-án a szombati, 3-án és 4-én az ünnepnapi, 5-én a vasárnapi, 6-án pedig már a munkanapi menetrend szerint közlekednek.



Érdemes használni a jegyértékesítő automatákat 5 százalékos kedvezménnyel, vagy vegyék igénybe - 10 százalékos kedvezménnyel - az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV applikációban - írja a MÁV. A webes felület és az applikáció már közös felhasználói fiókkal használható.

Az önkiszolgáló csatornákon történő jegyvásárlás nem jár személyes érintkezéssel, ezzel az utasok csökkenthetik a fertőzés kockázatát.

Az online vásárolt jegyeket ellenőrzéskor bemutathatja az utas a MÁV applikációban, de PDF formátumban is kiküldi a rendszer, így letölthető, kinyomtatható. A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményrendszerrel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt április 1-jén 10 órától 5-én 23:59-ig vehetik igénybe.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik

Április 1-jén tanítási szünetes munkanapon, április 2-án (nagypéntek) munkaszüneti napon, április 3-án szabadnapon, húsvét vasárnap munkaszüneti napon, húsvét hétfőn a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napon, április 6-án, kedden tanítási szünetes munkanapon, a hét első munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a Volánbusz járművei. Az ünnepi menetrenddel kapcsolatos részletes tájékoztatás itt érhető el.

A járványügyi helyzet miatt egyes megyékben, régiókban további korlátozásokkal közlekednek az autóbuszjáratok, melyekről a www.volanbusz.hu/koronavirus oldalon tájékozódhatnak. A Volánbusz kéri utasait, hogy helyközi utazásukat lehetőség szerint tervezzék meg a www.menetrendek.hu oldalon. Egyes helyi járatok szintén az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek, melyekről a társaság honlapján a települések aloldalain érhetők el információk (www.volanbusz.hu/telepulesnev).

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében és a közszolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében a Volánbusz március 29-től valamennyi járatán felfüggesztette az első ajtós felszállást, a járművezetőket pedig kordonnal határolja el az utastértől.

Az állami tulajdonú közlekedési társaságok összehangolt, egységes működésének köszönhetően az utasok a korábbi hasonló intézkedésekhez képest több lehetőségük van megvenni jegyüket vagy bérletüket: a kordonozást követően továbbra is elérhető csatornákon (pénztárak, jegykiadó automaták, Közlekedési Mobiljegy alkalmazás és társalkalmazásai), illetve a partnereknél a korábban megszokottak szerint zajlik az értékesítés. Újdonságként a MÁV-START pénztáraiban - országszerte közel 300 helyszínen - első lépésben a helyközi április havi bérleteket lehet megvásárolni. Az intézkedések ideje alatt a társaság folyamatosan dolgozik további új értékesítési csatornák bevonásán.

A MÁV-HÉV járatokon is az ünnephez igazodik a menetrend

A H5-ös HÉV április 1-jén a tanítási szünetben pénteken érvényes menetrend szerint, a hosszú hétvégén (április 2-5.) pedig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik. Április 6-án a tanítási szünetben hétfőtől csütörtökig érvényes menetrend, ezt követően pedig a tanítási időszaki menetrend lesz érvényben.

A H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV-vonalon április 1-jén a munkanapi, a hosszú hétvégén (április 2-5.) a szombati és munkaszüneti napi, április 6-ától ismét a munkanapi menetrend lesz érvényben.

A H7-es pótlóbusz és a H7-es HÉV április 1-jén a tanítási szünetben munkanapokon érvényes menetrend szerint jár. Április 2-án a munkaszüneti napokra, 3-án a szombatra, 4-én és 5-én ismét a munkaszüneti napokra vonatkozó menetrend szerint közlekednek ezek a járatok. Április 6-án a tanítási szünetben munkanapokon érvényes menetrend, utána ismét a tanítási időszaki menetrend lesz érvényben.

A HÉV-ek menetrendje a bkk.hu/menetrendek oldalon található meg, az utazás dátumának és időpontjának megadásával pedig a BKK FUTÁR utazástervezőben (futar.bkk.hu) is lekérdezhető.

A közlekedési társaságok továbbra is kérik az utasokat, tartsák be a közegészségügyi előírásokat. Az állomások, megállók területén, a vasúti járműveken, buszokon továbbra is kötelező az utazás teljes időtartama alatt az orrot és szájat eltakaró maszkot viselni. Akik ezt a szabályt megszegik, kizárhatók az utazásból, és 8000 forint pótdíjat kell fizetniük.

Emlékeztetőül: április 7-ig érvényesek a MÁV-START és a Volánbusz járataira megváltott márciusi bérletek. Erről részletes tájékoztató itt.

